Drama: Lepi Mića i Uroš Stanić žestoko zaratili, prozivke pljušte kao lude! (VIDEO)

Haos!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Dušici Đokić.

- Ivane, ja bih te zamolio da više ne j*beš Uroša jer je izludeo. Uroše, kako te ovaj krmak puni? - upitao je Mića.

- Ivane, moraćemo da ga jeb*mo zajedno - rekao je Uroš.

- Ivan je bio zamišljen vođa samo jedan dan, kako ti je bilo Ivek? - upitao je Mića.

- Narkomanu, nastavi - rekao je Uroš.

- Tužba. Obrati se tati koji te puni u rascvetali čm*r - rekao je Mića.

- Baš te se bojim - rekao je Uroš.

- Dušice, pogubljena si totalno. Imaš problem sa identitetom, ustani i brani se argumentima, a ne kuknjavom - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić