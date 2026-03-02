Drama: Lepi Mića i Uroš Stanić žestoko zaratili, prozivke pljušte kao lude! (VIDEO)

Haos!
U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Dušici Đokić.
- Ivane, ja bih te zamolio da više ne j*beš Uroša jer je izludeo. Uroše, kako te ovaj krmak puni? - upitao je Mića.
- Ivane, moraćemo da ga jeb*mo zajedno - rekao je Uroš.
- Ivan je bio zamišljen vođa samo jedan dan, kako ti je bilo Ivek? - upitao je Mića.
- Narkomanu, nastavi - rekao je Uroš.
- Tužba. Obrati se tati koji te puni u rascvetali čm*r - rekao je Mića.
- Baš te se bojim - rekao je Uroš.
- Dušice, pogubljena si totalno. Imaš problem sa identitetom, ustani i brani se argumentima, a ne kuknjavom - rekao je Mića.
Autor: N.Panić