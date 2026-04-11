Opleo po svima, a na svoje probleme nem: Bebica svim silama pokušava da se vrati u ulogu komentatora koji pljuje po cimerima! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Tokom radio-emisije "S mesta splačine" voditelji Danilo Dača Virijević i Milena Kačavenda ugostili su Nenada Macanovića Bebicu koji je bez dlake na jeziku komentarisao goruće teme.

- Ona je proznala da je sponzoruša, sama sebe unakazila, priznala da je ljubavnica i niko joj ništa nije nametao da prizna. Ja sam rekao da je Aneli najiskrenija u četvorci i ima pravo da joj krivci budu Stanija i Asmin. Ona može da krivi bilo koga, ima iskrene reakcije. Oni su Aneli prozivali za tablete, Hanu komentarisali, pa evo i njima se desilo. Ovo je sezona blamova i poniženja, a to ne mislim samo za njih - rekao je Bebica.

- Anita i Luka, šta kažeš za Baju? - pitao je Dača.

- Nisam video da im se Aneli kači i da dobijaju neka pitanja. Ja informacije ne bih uzimao kao oni zdravo za gotovo. Nikome ne bi bilo prijatno i retko ko bi to mogao da prihvati. Znamo kakva je reakcija bila Bajina za Aneli i rekao je da ne bi bila priznata i da rodi devet Vujovića. Lukina reakcija je prirodna jer je rastrzan između porodice i partnera - govorio je Macanović.

Autor: A. Nikolić