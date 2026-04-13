Stanija grca u suzama dok joj Darko čita čestitku od majke: Ja sam na oca gladijator i žena ratnica! (VIDEO)

U Belu kuću su stigli pokloni i čestitke za učesnike ''Elite 9'', voditelj Darko Tanasijević uručio je Staniji Dobrojević čestitke.

- Znaš da ne volim ovakve stvari. Došla si da budeš sa nama, a ti si tu i slaviš Uskrsa među ljudima kojima ne pripadaš. Sada imaš sve o čemu si oduvek sanjala. Nemaš potrebu da se bilo kome pravdaš. Previše te je sve tu ponelo. Voli te majka najviše na svetu - glasila je čestitka.

- Volim i ja tebe, praštaj, nisam savršena. Ja sam na oca gladijator i žena ratnica. Tu sam gde sam, ovi ljudi ne razumeju rečnik koji si me ti učila. Nazivaju me folirantom kad sam fina. Nosim se sa situacijama kako znam i umem. Za sve moje greške nek mi sudi Bog, a ne ljudi - ispričala je Stanija.

- Rekla si da poznaješ koliko je tvoja majka krhka - nastavio je Darko.

- Ona nikada ne psuje, nikada ne diže ton. Ja sam sigurna da ona plače zbog svega što je moj bivši partner rekao. Nosim se sa situacijom - rekla je Stanija.

- Stanijina mama jeste jedna gospođa. Da li se pitaš kako će se moja mama osećati, pitaš li se kako će Nora reagovati - rekao je Aasmin.

- Izvrćeš reči nakazo - rekla je Stanija.

- Gazdarice naša rođena, nedostaješ nam jako i sve više. Svako veče proverava da li si tu na terasi. Poskidala si svima maske. Ti si već pobednica. Gledaj ko ti kaže,a ne šta ti kažu. Ne mogu ti ništa, ne mogu da te ponize ljudi koji nemaju kredibilitet - Maja i Pablo.

- Sve najlepše ti žele baka i đedo - pročitao je Darko.

- Vaša unuka se ovde bori kao lav - rekla je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović