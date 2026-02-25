AKTUELNO

Zadruga

Ja sam tri koraka ispred: Maja shvatila Asminovu igru, Uroš ustanovio da joj udara na čežnju sa Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Maja Marinković i Uroš Stanić sastali su se u pušionici kako bi ogovarali Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Sam je rekao da je hteo da me navuče, ali ja imam mozak za tri koraka ispred. On prvo nije tip mog muškarca - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi kao biramo strane Aneli i Asmin, oni celo veče pričaju. Na kraju uzimaju pare i ruku pod ruku - rekao je Uroš.

- Ja ne verujem šta gledam - rekla je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ti koraka ispred - rekla je Maja.

- Nije Daća džabe spustio loptu sa Aneli - rekao je Uroš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Zabila joj nož u leđa! Aneli saznala kako joj Maja šuruje iza leđa sa Janjušem, zanemela od prizora (VIDEO)

Zadruga

Puca od sreće: Aneli se sladi jer se Luka i Anita svađaju zbog nje, shvatila njegovu prljavu igru (VIDEO)

Zadruga

Poželela da joj vidi leđa: Hana shvatila da Aneli pravi skandale kako bi ućutkala nju i Neria, a ovo joj neće oprostiti (VIDEO)

Domaći

PRAVO U CENTAR! Maja razotkrila Asminovu igru sa njom i Stanijom, ubeđena da je Aneli njegova istinska želja (VIDEO)

Zadruga

Sprema joj se pakao! Uroš rešio da uništi Majine lemure, rešio da postane njena noćna mora! (VIDEO)

Zadruga

Maja priznala poljubac sa Filipom: Pokušala da se opere od afere na Zlatiboru, Matora shvatila da je Đukić neiskren prema Teodori VIDEO)