Ja sam tri koraka ispred: Maja shvatila Asminovu igru, Uroš ustanovio da joj udara na čežnju sa Aneli! (VIDEO)

Maja Marinković i Uroš Stanić sastali su se u pušionici kako bi ogovarali Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.
- Sam je rekao da je hteo da me navuče, ali ja imam mozak za tri koraka ispred. On prvo nije tip mog muškarca - rekla je Maja.
- Mi kao biramo strane Aneli i Asmin, oni celo veče pričaju. Na kraju uzimaju pare i ruku pod ruku - rekao je Uroš.
- Ja ne verujem šta gledam - rekla je Sandra.
- Ja sam ti koraka ispred - rekla je Maja.
- Nije Daća džabe spustio loptu sa Aneli - rekao je Uroš.
Autor: A.Anđić