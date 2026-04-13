Moja deca znaju da li sam ja laka žena: Milena sa knedlom u grlu čita čestitku od dece! Evo šta je Ivanu stigao kao glavni poklon (VIDEO)

Šok!

U Belu kuću su stigli pokloni i čestitke za učesnike ''Elite 9'', voditelj Darko Tanasijević ovog puta uručio je Mileni Kačavendi čestitku.

- Draga mama, nekad nas tuđe reči previše pogode... a ne bi trebalo. Ne tuguj. Svi smo uz tebe, ponosni smo na tebe kevo. Srećan Uskrs - glasila je čestitka.

- Želim im srećan Uskrs. Jaka sam ja znaju oni to. Mogu da zammislim kako su sve ovo doživeli što su gledali. Znam ja ko su mi prijatelji. Volim vas najviše na svetu. Veliki pozdrav za Đedovića - rekla je Kačavenda.

- Šta misliš da ih je najviše pogodilo - pitao ju je Darko.

- Za Anđela su oni znali, ništa nisam krila od dece. Isto znaju zašto sam bila sa ovim govnetom na vezi. Znam da su u Janjuša razočarani. ja sam tu degradirana kao žena, a ja to nisam zaslužila. Moja deca znaju da li sam ja laka žena - rekla je Kačavena.

- Dragi moj Iko. Najviše volim da vidim kad si duhovit. Svi te pozdravljamo. Sve što ti nije sada stiglo, stiže za rođendan. Voli te i ljubi tvoja sestra - pročitao je Ivan.

- Drago mi je što ove sezone nemam muke i probleme. Prezadovoljan sam svojim učešćem ove sezone. Kolege moje uživajte u nemirima. Hvala vam puno - obratio se Ivan.

Autor: Teodora Mladenović