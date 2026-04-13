Uroš i ovog puta nikoga nije štedio na rečima! Žestoko isprozivao vezu Sofije i Terze, Dudića ponizio jednim potezom: Ti si bruka i sramota (VIDEO)

Haos!

Nakon emotivnih čestitki, u Belu kuću je stiglo pismo o podeli budžeta, Uroš Stanić je izneo obrazloženje o malim budžetima za Sofiju, Terzu i Mikija Dudića.

- Foliranti ste mi. Sofija te je pikirala. Nemam lepo mišljenje o vama, smatram da ste loši ljudi. Sofija nema srce ni dušu. Želim vam sve najgore kao što i vi meni želite - rekao je Uroš.

- Miki Dudić, smatram da si loš čovek, podguzna muva. Ne sviđa mi se tvoje učešće. Ovde si mi slika bez tona - rekao je Uroš.

- Sad ću se oglasiti za ovu moralnu nakazicu. Ovde si štetočina. Kad se pogledaš u ogledalo vidiš da te je život kaznio - rekao je Dudić.

- Ti si bruka i sramota - rekao je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović