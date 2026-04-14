MUK ZA STOLOM! Dača demolirao Asmina i Aneli, obrisao patos s njima: Dete i dalje slavi rođendan bez mame i tate, a vama je bitno da li je Stanija ŽRTVA (VIDEO)

Nikad žešće!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću, kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić, Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević.

- Da ne bude da stajem na nečiju stranu. Meni je bilo smešno što se tri žene svađaju oko Asmina, postoji mnogo stvari koje zameram Aneli i Staniji, a najmanje Asminu. On je pokazao ko je i šta je, zameram Staniji ono za Uroša, to nikako nije trebalo da joj se desi. Zaboravili su na međusobne sukobe...Aneli se ovde bacala po podu jer joj je Maja rekla da joj je dete jadno, sada se sve to preokreće jer je ušla Stanija. Mislim da je ovde viši cilj u pitanju, nije bitno da se reši oko deteta, već plasmani i prvo mesto. Jesu skinuli maske Aneli i Asmin, ali i Stanija, a Stanija je samo razbistrila mutnu vodu. On je predstavljao da je on zbog najveće ljubavi ostavio svoju ženu i otišao u Majami, taj neki američki san - rekao je Dača, a onda je nastavio:

- Ulazi Asmin i priča da nisu imali odnos godinu dana i da se nisu viđali, tu je automatski maska pala. Aneli ima prava da glumi žrtvu, ja to podržavam i poštujem, ali da se setimo da je Asmin izneo da je njen brat narkoman, da je njen brat kriminalac, da je sestra najveća kur*etina, da je sestra najveći monstrum, iznosio je da je Grofica imala se*sualne odnose sa psom, da je Sita davala lekove devojčici i da zbog toga ima smetnje, ulazi Hana, nastaje haos tog dana, Aneli odlazi u Odabrane...Ona na Asmina nasrće u Odabranima, pa posle dva dana Asmin na njoj leži u izolaciji, tu je njena maska pala za sva vremen. Dešava se da ulazi Stanija i govori da će ostati do kraja i da njih dvoje imaju dogovor, Aneli pada u krevet, ne ustaje iz kreveta i dolazi posle svega toga da je Asmin rekao da njegov ku*ac nije ratni zločinac i Maja da je rekla da joj je dete jadno, ona dolazi kod Asmina i govori: "vidi šta nam rade o glavi, moraš da kažeš da je ljubavnica". Ona je trebala da završi sa Stanijom, ne, njoj je bitnije da se raspravlja što se tiče plasmana. Dete i dalje slavi rođendan bez mame i tate, to je najveći problem, a ne da li je Stanija žrtva. Radite sami sebi o glavi! Aneli kada ustane ovde, bolje ustani i kaži. Aneli ima jako loše porodične odnose, odnosi u njenoj kući su jako loši. Vidimo da Sita rastavlja auto u komade, da se Sita čuje 24 sata sa Asminom, a Stanija im nije bila smetnja tu. Mene nervira to što Stanija kaže da je obmanuta za 300.000, meni je to katastrofa! Koliko znamo, Sita Ahmić je potpisala ugovor, a nije joj rekla to, jedna od druge su krile. Aneli zove posle osmice da pita Asmina ko je rastavio auto i govori Luki da je Asmin jedini čovek koji može da joj pomogne. Ovo preko čega oni prelaze, ovo je nenormalno. Meni da moja tetka kaže najgore stvari i da bude Aneli, rekao bih da je najveći blam, a da je Stanija, rekao bih: "vadi se iz ovog blata" - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić