PODVODILI SU TE PO KINI: Maja popucala po šavovima nakon saznanja da je Aleksandra Subotić negirala aferu Stanije i njenog muža, pa Marinkovićeva dala sve od sebe da sroza Dobrojevićevu! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Staniji Dobrojević.

- S obzirom na to da se Sandra Subotić oglasila i Maju strogo demantovala, te je rekla da Stanijih slika u Petrovom telefonu nema i da je jedina spona između Stanije i Petra čovek s kojim se Stanija poslovno spojila preko Petra, čemu onda razlog da Maja iznosi brojne tvrdnje o Staniji? - glasilo je pitanje.

- Drago mi je da je Aleksandra Subotić sve demantovala, to je jedina i prava istina. Maja ne zna šta su poslovni partneri, jer Maja samo zna da opšti intimno sa muškarcima. Dobila je od Pece dvesta evra, intimno opštila sa njim i dobila je korpu. Sigurna sam da se Peca stidi jer je bio sa Majom, jer ipak imaju decu. Maja je bila mnogo bolja drugarica sa Aleksandrom nego sa mnom, pa je drugarici skinula momka, pokazala je ko je i šta je - kazala je Stanija.

- Kako Aleksandra da zna da li njen muž ima slike nečije u telefonu? Da zna išta, ne bi je muž varao na njene oči. Ova baba Stanija je predosadna. Ovu Staniju su sigurno podvodili tamo po Kini, kakav crni bitnis. Ja sam nju unakazila verbalno, jasno je ko je i šta je ona. Stanija meni govori da ne znam šta je biznis, a ja imam svoj stan, svoj sat, svoje pare...ne plaćaju me da intimno opštim sa njima kao ti - kazala je Maja.

- Aleksandra sigurno ne može da zna s kim je njen muž tačno i šta su radili. Kad je objavljeno s kim Stanija letuje, meni je Stanija rekla da Sandra njoj to pakuje aferu. Kad su mi nudili snimak da kupim Pece, Stanije i njegovog brata, meni je Stanija rekla da je to isto pakovanje. Znam samo da su bili kod nekog turčina na večeri - kazao je Asmin.

Autor: S.Z.