Pokazala ljubomoru: Aneli zbog Stanije rasturila prijateljstvo sa Anđelom, on joj očitao lekciju ponašanja (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Aneli Ahmić.

- Kažeš da je Anđelo tvoj otpadak, da li je to samo zato što je sa Stanijom imao prijatan razgovor. Ti si nakon raskida sa Lukom došla da sediš kod njega, a ne on kod tebe. On je uvek prvi ustajao i govorio da neće vezu i da ste samo drugari, a ti si potvrđivala. Po čemu je Anđelo tvoj otpadak?

- On je okrenuo poloču. Provodi vreme sa Stanijom više. Ne smatram da je otpadak, tako je protumačeno. Ako oni misle neka misle. To što se on prvi javljao je njegovo, mogla sam i ja prva da odgovorim - rekla je Aneli.

- Istina je ovo pitanje. Imam pravo da se uvredim. Nisam je napao i ne sviđa mi se kako je odgovorila. ja sam razgovor sa Stanijom imao nevezano za sve ovo ovde. Meni u glavi uvek ostaje sve. Ja u svađi ne mogu da dozvolim sebi da ponizim nekoga s kim sam bio dobar. Mogu da se raspravljam i da završim odnos. Uvredila me i ponizila i ja to ne dozvoljavam. ja sam jedino na nominacijama birao između njih. Došlo je da sam dobar sa Majom, a da sa Aneli nisam, a nisam je ni tad uvredio. Šta ona ima sa mojim druženjem sa Stanijom? - rekao je Anđelo.

- S kim sam ja provodila vreme? Svaki put sam te branila, a tvoje drugarice te nisu branile. Najlakše ti je na mene! Ja i ti se više ne družimo i to je to - ponavljala je Aneli.

- Ne deluje mi da je uvređena zbog Stanije, samo je negde ta netrpeljivost - rekao je Anđelo.

- Anđelo je ispao prekorektan prema Aneli. To se počelo dešavati pred kraj rijalitija. Potpuno sam na Anđelovoj strani, odreagovala je loše - rekao je Janjuš.

- Ovo mi je već viđeno, kao kad je bilo sa mnom. U ovom slučaju neće uvrediti Anđela jer gleda na nekomd rugom nivou. Ovo je klasična obroszrtana korist, samo je on iskoristio i sačekao nju na prvu grešku. On je za Aleksandru skakao, a za Aneli se nikad nije borio za nju - rekao je Ivan.

- Ja mislim da sam definitivno problem ja. Ona je bila obučena u tigrasto kad je došla da sedne kod Anđela. Ona je krenula mene da ponizi da sam ja sa njenim otpatkom, a time je ponizila Anđela - rekla je Stanija.

Autor: A.Anđić