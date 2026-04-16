Obožavaoci vas gledaju kao krpe! Ivan stavio Aneli i Filipa na stub srama, posebno poniženje ostavio za bivšu drugaricu (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Filipa Đukića.

Da li možeš da otreseš ove jadnice Teodoru i Dušicu i da nastaviš sa Aneli?

- Bezveze pitanje - rekao je filip.

- Ja sam ga ispitala šta je bilo ispod ćebeta. Zanimalo me. Ne smatram da su jadnice - rekla je Aneli.

- On je bio pored mene. ne mogu da priznam nešto što nije bilo. Sve što sam ovećala da neću nisam uradila - rekla je Dušica.

- Vas vaši obožavaoci gledaju kao krpe! Ko bi podržao da Aneli bude sa Filipom koji menja tako devojke. U oktobru te gurali sa Lukom, pa sa Janjušem, pa sa Anđelom, pa sa Asminom - rekao je Ivan.

- J*bem ti mater - rekla je Aneli.

- Je l' cena pobede da budeš što veća budala, k*rava i kretenuša? - rekao je Ivan.

Luka, prodao si Aneli, a Anita namestila tebe, možeš li objasniti ironiju života?

- Ništa joj nisam pokazao da me zadrži, dok je Anita sve uradila da je ostavim. Spajala se sa svima i išla... To je ironija kao i moja izjava - rekao je Luka.

- Ja ne kapiram kako te namestila - rekla je Milena.

- Aludiraju na trudnoću - rekla je Matora.

- Tu ne mogu da se složim, to je obostrano - rekla je Milena.

Filipe, da li te Teodora počela smarati utorokom jer se jasno vidi da oko pola četiri naskače na tebe kao majmun na bananu?

- Ona je postala opuštenija - rekao je Filip.

- Ja sam njega pitala za vezu, a onda smo nastavili da igramo normalno - rekla je Teodora.

- Jedno govori, drugo radi. Njih neću da komentarišem - rekao je Bebica.

- Teodora je napravila dve greške. Ona je rekla da nije razvila emociju, a on sad ima izgovor zašto ide dalje - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić