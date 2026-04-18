ASMIN ZABORAVIO DA SE KLEO U VELIKU LJUBAV! Pokušao da unakazi Staniju, pa nagazio na minu: Terao si me da me oženiš! (VIDEO)

Haos!

U toku je još jedna emisija ''Pitanja novinara'', a Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Asminom Durdžićem.

- Da te izbaci iz takta i da si spreman da kažeš da bi ti odsekao svoj polni organ zbog toga s kim si opštio - glasilo je pitanje.

- Aneli kad je meni prišla na garnituri ja sam to odbio, neću da pričam da je ljubavnica. Ja tvrdim da je Nora pokretni bankomat za Ahmiće. Toliko mi se gadi ova žena - rekao je Asmin.

- Ti si mala rijaliti sprda*ina - ubacila se Stanija.

- Da li stvarno imaš nešto da kažeš o njenom bratu da neće moć da izađe na ulicu - nastavio je novinar.

- Videćemo, tako je i Aneli uvukla njenog brata - rekao je Asmin.

- Zbog čega se Stanija od Boginje u tvojim očima, a sad se srozala - pitao je Darko.

- Sa njenim ponašanje, koliko sve izvrće. Ona ulazi ovde da kaže da je Aneli za sve u pravu. Nisam ja Aneli ostavio zbog Stanije. One mene predstavljaju kao neki predmet, kao da sam patika. Zamisli da jeb*čica miri mene sa bivšom ženom. - ispričao je Asmin.

- Tata i sin, dva blama, oni su bipolarni. Nečista krv, nečista posla. Nisu normalmni, neku šifru imaju i on i Mustafa - rekla je Stanija.

- Ja ne zbnam da li je ona svesna koliko se ona izblamirala. Ja ću itekako sve da objavim, imam sve poruke od početka. Ona je ušla u rijaliti da bi se sa mnom pomiriloa. Jase nje stidim, zamisli da ja nju pravim od blata, ona se sama napravila od go*ana. Aneli i ona pričaju samo o parama. - rekao je Asmin.

- Nemaš ti para da živiš u Majamiju, zato si se vratio u Austriju. Terao si me da se oženiš za mene, da te stavim na papir da ti budem žena. Pa šta posle da me zavališ da mi uzmeš sve što imam. Kod mene ne može da prođe priča o iznajmljenom Lambu, to možda kod ovih klinka. On u Majamiju ne može ništa da kupi na svoje ime, kupio je auto na moje ime - rekla je Stanija.

- Prodaj ga i vrati pare. Ona naruči haljine, nosi ih, slika se i vrati ih. Ona me je molila da je tetoviram zbog Aneli. Kaže bolje da mene oženiš za 20.000 eura nego nju, imam porukeb gde mi nudi brak za papire. Ona je bila udata sa 25 godina za papire, a taj dečko ju je šutnuo i zato ona ne može da dobije pasoš. Planirala je i sa njim decu. Nije imala pare za takse. Ona je kao traktor u Majamiju, ima samo zeleni karton. Što nije živela u Majamiju pre mene, što nije vozila kola pre mene.. Aneli je sve u izolaciji demantovala, a tako bi i ova baba da nisam u vezi. Dokazao sam da mogu da imam Aneli kad god poželim - dodao je Asmin.

- Tebe najviše boli što me više ne zanimaš - rekla je Stanija.

- Kakav ti je ostavio utisak razgovora Aneli i Stanije - pitao je Darko.

- Ja mislim da je Stanija htela da uhvati kadar da bude malo zanimljivija. Mislim da je Stanija više od mene omražena. Ja nemam više snage ni da pričam o njima, nemam inspiraciju. Ja treba da budem primer da ne pišu muškarci ženama na Only Fansu i da ne uplaćuju nikakve pakete. Obe su mi uzele pare. Stid me je da izađem odavde. Uhodi me konstantno - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović