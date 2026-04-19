LAŽE TE U OČI I PRAVI BUDALOM: Janjuš pokušao da osvesti Terzu i predoči mu Sofijinu manipulaciju, on otkrio da s njom opstaje u odnosu iz SAŽALJENJA: ŽAO MI JE DA JE OSTAVIM JER... (VIDEO)

Šok i neverica!

Borislav Terzić Terza razgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem o Sofiji Janićijević, usled čega je priznao šokiranost zbog saznanja o njenom odnosu sa Danetom (70)

- Ne treba da te laže. Laže te u oči i pravi te budalom. Zbog nje si uradio šta si uradio. Ne pričam ti ovo zbog nje, nego tebe. Pravi te budalom. Bolje da kaže kako jeste, nisi ti veverica - rekao je Janjuš.

- Nisam se ja potesao. Sebe gledam. To što laže i što je za*rala. Ja imam Barbaru, moram da se posveti, takođe deci mog brata - rekao je Terza.

- Koliko god da si ti ovako lagan, ovo ne može da ti bude lagano. Sigurno je pokušala još neke stvari da sakrije. Ima stvari koje je Sofija priznala, a neke sigurno nije. Ide sve dublje i dublje u svojim lažima - dodao je Janjuš.

- Da je intimna bila sa čovekom tim(Danetom), ne mislim da jeste, ali da ga je muzla za pare, to sigurno jeste - rekao je Terza.

- Ni ja, ali da je provodila vreme s njim kad je on to želeo, to je da. Šta će ona u Makedoniji, tamo vamo, šta? Verovatno je on čovek nakon što joj je davao novac, kad ga je ona javno napušila, rešio da kaže sve. Sigurno je bio ljubomoran i besan jer je bila u vezi sa tobom - dodao je Janjuš.

- Tako je i prošle godine petljala i lagala, sve isto - kazao je Terza.

- Nije mala stvar da neko nekom kupuje sve što želi. Sigurno je on njenom pojavom bio opsednut. Ona je birala stvari za emisije, gostovanja, a on je slao pare. Ona je uzela to, došla i rekla da je go*nar i to je to. Pritom, da tebe laže da se videla sa njim samo jednom, a videla se deset puta i više - kazao je Janjuš.

- I više od deset puta - dodao je Terza.

- Ove stvari nisu za oprostiti. Terza, nisu. Ne nagovaram te, ja ti kažem šta mislim - kazao je Janjuš.

- Meni je samo žao da je sada ostavim, da je učesnici ne vređaju - rekao je Terza.

- Sama je sebi sve ovo napravila - dodao je Janjuš.

- Meni je ona govorila da je uvek sa njim u društvu bla kad su joj tu bili majka i otac. E, sad, neke stvari mi nisu jasne. Rekao sam Sofiji sinoć da se ne osećam prijatno, iskreno - rekao je Terza.

