Šok!

Nakon intervjua u ''Šiša baru'' sa Darkom Tanasijevićem, ukućani Bele kuće okupili su se u pabu kod Lepog Miće kako bi igrali njegovu igru istine.

- Sandra, ko će se radovati bebici ako si trudna - pitao je Mića.

- Neki da, neki ne, ja hoću. Ja svakako neću abortirati. Ni Filip ne može da utiče na to - rekla je Sandra.

- Ja tvrdim da nije trudna i neću da odgovaram na hipotetička pitanja. Što napolju nisi uradila test - rekao je Filip.

- Imam strah, ne bih ni ovde uradila - odgovorila je Sandra.

- Nisam pravio dete imam takav osećaj - rekao je Filip.

- Kako tvrdiš - pitao je Ivan.

- Videćemo sutra - rekao je Filip.

- Aneli, šta ti misliš da može da se desi - pitao je Mića.

- Naravno da postoji mogućnost, bilo je pijano stanje. Dešava se da žene ostanu trudne i ako muškarac ne završi u nju. Postoji 99% mogućnost za tim - odgovorila je Aneli.

- Od njih dvoje ko bi se radovao - nastavio je Mića.

- Ni jedno ni drugo ne shvataju to. Život tek postajke život. Ja ne želim da pričam o tome ko će se radovati - rekla je Aneli.

- Aneli je u pravu, Sadra je dobijala redovno, ovo joj je prvi put da je ovako - dodao je Ivan.

- Da li bi ti poremetilo ovo životne planove - pitao ga je Mića.

- Meni nije jasno da ona deset dana ne uradi test napolju. Neću ništa da pričam do sutra - rekao je Filip.

- Svaka osoba koja primeti da joj kasni par dana treba da uradi test - dodala je Sunčica.

- Da li ćeš nastaviti po starom Sandra - pitao je Mića Sandru.

- Neću. Jedva čekam sutra da vas sve gazim. Ništa me ne zanima - rekla je Sandra.

Autor: Teodora Mladenović