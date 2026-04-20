Ipak nije drugaru okrenula leđa: Teodora osudila Miću zbog izdaje Anđela Rankovića! (VIDEO)

Takmičari ''Elite 9'' dobili su zadatak od Velikog šefa da izaberu tri osobe u Beloj kući koje su spremne da prodaju svoje prijatelje zarad kadra, a naredna je reč dobila Teodora Delić.

- Na prvom mestu ću navesti Maju, drugo mesto će biti Asmin dok je na trećem mestu Lepi Mića koji si iskoristio priliku da prosipaš priču za Jakšićku i Anđela koja nikog ne zanima - rekla je Teodora.

- Uroše, baš mislim da imaš neke traume i nekako baš težiš ka tome da maksimalno izvređaš nekoga i dovedeš ga do ludila. Kačavenda i Jakšićka su preostala dva mesta - rekla je Vanja P.

- Ja ću navesti Boginju koja je napravila lažnu dramu. Smatram da me izdala kao čoveka samim tim što je isti taj dan došla da me naziva k*rvetinom i dr*ljetinom. Navešću Uroša i Maju - rekla je Anastasija.

