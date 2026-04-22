Ništa od pomirenja?! Bebica daje sve od sebe da odobrovolji Teodoru, ovog puta mu nije pošlo za rukom (VIDEO)

Nenad Macanović Bebica nastavio je sa pravdanjem Teodori Delić, te je tako dao sve od sebe da je odobrovolji da se pomire.

- Skloni se od mene, boli me bre ku*ac, hajde m*š tamo - urlala je Teodora.

- Čemu sad ovo?! Lepo pričamo je*ote - rekao je Bebica, a potom je počeo da priča:

- Ej, Teki...Mi treba ovde da se branimo životom, dozvolio sam da nas vređaju ljudi koji su sto puta gori od nas jer sam nešto kalkulisao. Zato toga više nema, nema - ponavljao je Bebica.

- Koga ti lažeš kada si ti mene štipao?! Koga lažeš da si imao manje prebacivanja, koga lažeš tačno?! Evo zbog čega neću da pričam s tobom jer ti lažeš, bilo je gore druže...Bio si mi gadan, nisam mogla da te poljubim - rekla je Teodora.

- Ako sam ti tada bio gadan, znači da sam i sada - rekao je Bebica.

- Vidiš ti šta je tebi bitno...Ti si iskompleksirani mentol jedan...Ja sam uvek govorila da mi je on (Đukić) strast, a ne emocija. Ja sam prevazišla da se sa nekim mirim samo zbog ljubavi. Mogu te voleti do kraja života, ali neću se miriti s tobom - rekla je Teodora.

- Ja ću tebe - rekao je Bebica.

- Shvatila sam da hoću neke stvari realno u životu jer znam koliko vredim, koliko god gledaoci ili iskompleksirane mentolke pisale meni: "dr*ljice, šta si radila" - rekla je Teodora.

- Tebe karakterišu po tvojim postupcima, a ja to ne gledam tako, ja gledam skroz drugačije zato što te poznajem - rekao je Bebica.

Autor: Nikola Žugić