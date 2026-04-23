Imamo prepreke: Anđelo priznao da mu se sviđa Stanija Dobrojević, ona jednom rečenicom svima pomutila um! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Anđela Rankovića i Staniju Dobrojević.

- Nikad pre u rijalitiju nisam video prirodniji i koketniji razgovor sinoć. Zašto se bojite priznati tu vanserijsku privlačnost? - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekao da Stanija izgleda predobro i ima jako lepu prijatnu energiju, ali meni je lepo što imamo spontane razgovore. Ja znam da imam prođu svuda zato što sam siguran u sebe i samouveren sam kad su žene u pitanju. Ne postoji prepreka za mene, ali me koči što ne želim da se zalećem jer ne znam ni koliko će ona ostati - rekao je Anđelo.

- Vidim da ga brine koliko ostajem, ali obećala sam mu da ćemo se videti na finalu. Mi ovde imamo milion prepreka, vidim koliko bodemo oči svima. Mi prijamo jedno drugom i videćemo - rekla je Stanija.

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Asmine, kukaš non stop kako nisi mogao da zaštitiš svoju porodicu od Anelinih monstruoznosti. Stanija ti nikad nije ružnu reč rekla, a ti si joj majku napravio ljubavnicom. Srami se jer te devojka nije opsovala za šest meseci - glasilo je pitanje.

- Boli me k*rac, ona je rekla da sam tata monstrum i to me više nije zanimalo. Da nije rekla da je Aneli za sve u pravu i da sam poželeo Nori smrt, nikad ne bih rekao takve reči - rekao je Alibaba.

- Ovo je jedna nakaza, ja ne mogu da verujem da s kim sam ja bila. Istina je da je izgovorio to za Aneli i ćerku u autu kada sam ja ostala totalno šokirana - rekla je Stanija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.