Stanija i Majami su mu bili beg od problema: Alibaba ogolio dušu i sve priznao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Ustupljena fotografija ||

Neočekivano!

Asmin Durdžić priznao je Saletu Luksu da ga je Stanija Dobrojević spasila problema pre dve godine obzirom da nije bio u svojoj državi, ali da je možda i napravio grešku.

Bez šminke liči na Vendi, ali sutra će dobiti nadimak: Alibaba besan kao ris na Maju, sprema joj pakao! (VIDEO)

- Mene kao da je Stanija spasila, da nisam bio u Majamiju onda bih napravio zlo. Hvala Bogu da sam bio u Majamiju, ali možda sam i pogrešio - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam bio u samici 56 dana, nisam se presvalčio - rekao je Luks.

Čega se pametan stidi, time se... Alibaba ponosan na sebe jer je vređalica Bore Santane za njegovu mala maca! (VIDEO)

- To se rodiš ili tvrd ili kao p*čka - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.Panić

