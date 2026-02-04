Stanija i Majami su mu bili beg od problema: Alibaba ogolio dušu i sve priznao! (VIDEO)

Neočekivano!

Asmin Durdžić priznao je Saletu Luksu da ga je Stanija Dobrojević spasila problema pre dve godine obzirom da nije bio u svojoj državi, ali da je možda i napravio grešku.

- Mene kao da je Stanija spasila, da nisam bio u Majamiju onda bih napravio zlo. Hvala Bogu da sam bio u Majamiju, ali možda sam i pogrešio - rekao je Alibaba.

- Ja sam bio u samici 56 dana, nisam se presvalčio - rekao je Luks.

- To se rodiš ili tvrd ili kao p*čka - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.Panić