Šta se sve dešava, ništa više ne garantujem: Luka odreagovao na maženje Đukića i Aneli, Anita udarila žestoko na nju (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević najavio je naredni video snimak u kom su imali priliku da vide razgovor Filipa Đukića i Aneli Ahmić o Luki Vujoviću i njegovom fizičkom izgledu.

- Pa dobro, šta, u pravu je, kod mene je više. Ja sam uzimao malo više te doze i nisam uzimao taj estrtogen. Imao sam zakazano kod njenog doktora, ali kada vidim kako joj je zategnuo lice, plašim se! - rekao je Luka.

- Je l' tebi čudno da te ona pominje dok priča sa Filipom i da upoređuje - pitao je Darko.

- To je samo bio izgovor da bi ga mazila, poznavajući nju...Mogu da joj kažem za Fićinog tu*ija, pa nek pipne - rekao je Vujović.

- Bila sam tu kada su razgovarali o njihovim grudima, Luka i Filip, zato sam se osvrnula na to. Nešto je Filip prokomentarisao za njegove grudi, onda je on rekao: "I ti imaš to" - rekla je Aneli.

- Luka, je l' ti je čudno kada gledaš svog bivšeg najboljeg druga iz detinjstva i verenicu bivšu kada se maze i dodiruju - pitao je Darko.

- Onaj prvi klip mi je bilo baš šokantno, nisam mogao da verujem i da realizujem sliku. Sada ne, rekao bih da mi nije prirodno...Šta se sve dešava, Bože me oprosti, više ništa neću da garantujem - rekao je Luka.

- Nije mi čudno, to je Aneli, ne bih ja sada da upoređujem, možda bih najbolje ja znala da uporedim, pa sam možda zato ostala kod Luke...Verovatno su i Luki bile bačene magije, ali sam to sprečila - rekla je Anita.

- Luka je moj bivši verenik, znam da ima taj problem, oni su ispred mene govorili o tom problemu... - rekla je Aneli.

- Što dalje od nas - rekla je Anita.

- Ne treba ona mene da upozorava, ja s Filipom ništa neću imati. Ne intresuje me ničija veličina - rekla je Aneli.

- Meni ovo ništa nije čudno, ne mislim da je ona htela da ga bocne i to. Mene te rijaliti fore, to spominjanje i to, mene to smara. Ja sam sam za sebe ovde, može da priča šta hoće - rekao je Đukić.

Autor: Nikola Žugić