Ne zna kako da se pomiri sa Sofijom?! Teodora i Bebica zaratili sa Terzom: Njemu je ona tiha patnja jer nije sa njom (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', voditelj Darko Tanasijević najavio je naredni video klip.

- Meni je drago što je priznao da je sve izmišljao i da me je pljuvao zbog Sofije. Od danas se naš odnos promenio - rekla je Teodora.

- Ja sam ovo komentarisao još u sedmoj sezoni. Kad god je vređao Teodoru on je to radio da bi se pokazao Sofiji ili Milici - rekao je Bebica.

- Već je krenuo mene da gazi jer se bliži njegovo pomirenje sa Sofijom - dodala je Teodora.

- Njihov odnos je uvek bio ovakav. Danas je prebacio i dokazao šta je Milica rekla da kad popije pređe granicu. Danas je pokazao se*sualno maltretiranje - rekao je Bebica.

- Ono što je danas pokazao je da tiho pati za Sofijom i onda je iskalio bes na meni jer ne može sa njom da se pomiri jer je težak blam - rekla je Teodora.

- Ova dva blama ne mogu da pričaju ni o čijem blamu jer su oni blam. Ona je bila emotivna sa Takijem - dodala je Sofija.

- Najjače je kad Sofija kaže da nju neko namešta. Ko si bre ti budaletino da tebe neko ovde namešta? Terza jedino može da prođe kod Danetove ljubavnice - rekao je Bebica.

- Gledao sam njene p*rniće sa Mastorom. Mora da izvadi jaja Filipova pošto su zaglavljena - rekao je Terza.

- Što se tiče Terze, on treba da kaže da mu je Teodora tiha patnja i da ne može da preboli što nije sa njom - rekao je Bebica.

Autor: Teodora Mladenović