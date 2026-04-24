Izabrao je rijaliti i druge žene, više me neće videti uživo! Stanija suzama oprala Asmina iz svog srca, pa poručila: Smeće jedno raspalo, IZMAZAO SI ME! (VIDEO)

Definitivno je precrtan.

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću, a to je bio znak da može početi emisija "Gledanje snimaka". Na prvom snimku prikazan je razgovor Milosave i Stanije, a tom prilikom Milosava je savetovala i tešila Dobrojevićku koja je plakala kao kiša.

- Ja sam se zaklela da neću plakati, pa sam se isplakala Mići. Ljudi, negativna energija, povratak starih, Todićka, Uroš, dobacivanje, ljubavnice, nasilnice, Uroš dobio pojačanje. U odabranima je bila čistija atmosfera. Jednostavno su mi suze bile da se olakšam, jer nije lako nositi se sa svim ovim. Kad je ona ušla dobacivala mi je. Ja sela i mislim se: ko zna kako će to ljudi napolju. Ja gledam ovu majmunčinu i mislim se zbog njega me tako nazivaju. Pa okršaj sa Urošem, sve zbog njega, prebacila sam, i isplakala se. Obrišem suze i nastavim dalje, ne želim da glumim žrtvu, ja sam uvek borac, iz svake situacije sam izlazila kao pobednik i iz ove izlazim kao pobednik - rekla je Stanija, dok se Maja krstila.

- To za Uroša nema opravdanja, ali ja sam osećajna žena, bilo mi je žao, plakala je. Čisto za nju, da je zagrlim, da joj kažem neku lepu reč, setila sam se i svoje dece i svoje mladosti - rekla je Milosava.

- Milosava je veliki folirant, jedno priča, drugo radi, Stanija radi patetiku za publiku, gledaoci je peru kao veš u veš mašini - rekao je Asmin.

- Smeće jedno smrdljivo, raspalo, ti si me izmazao. Šta ti trpiš, ostavio si onu ženu zbog mene, onda mene prodao, izabrao rijaliti i druge žene, šta on trpi, izmazao me lažima, i mene i moju porodicu, da sam prošla gore nego Aneli. Šta je njemu teško, da ustane i da blati, šta sam ja njemu kriva u životu. Izabrao je honorare, i druge žene, ja ne glumim žrtvu, samo kad sam se rešila ove ljudske nakaze, ovo ti je poslednji put da me gledaš u životu uživo, zaboravi na moje ime i prezime, ovo je moj najveći blam, blam je blaga reč, mene je Bog spasio. Gde sam nabasala na ovog monstruma. Šta priča za moju majku, za baku, ej šta on ima od moje bake. Da on od moje majke napravi ljubavnicu, čika Jova razveden 20 godina - rekla je Stanija.

- Došlo joj je teško, verujem joj, jer znam kako je meni, padam, plačem, dižem se, verujem i njoj da je naišlo, ne može niko na silu da plače, nešto potera, da li je u momentu razmišljala o porodici, o mami, o izdaji, ne znam, ali plakala je, nema razloga da kažem da je folirant - rekla je Aneli.

