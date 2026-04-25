Šok nad šokovima! Asmin priznao da je VARAO Staniju, ona ga vratila na fabrička jednim potezom: Što si mi onda ostavio dva miliona? (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Mileni Kačavendi.

- Stanija je bila u pravu, Maja je bila višnja na torti. To što je bio fifi u odnosu dok je soavjao Maju, jeste bio. Meni spremačica ne treba, treba mi muškarac. Maja će izaći iz ovog odnosa do kraja rijalitija. Danas nakon onakvog incidenta čujemo kao za lemure. On se obraća Filipu Caru, a do preksinoć je nosio lemure na glavi. On se sj*bao i povratne nema. Maja nema čupalicu, njoj je prijala pažnja i to je to. Maji ovo nije trebalo, nije nelogično da je on to radio ciljano i namesnki, ne verujem mu ništa. On se negde jeste zaljubio, ali vidimo da bi se nekako iz ovoga čupao. Najjače mi je kad on koji je j*bao majku svima kaže da tri žestok pritisak - rekla je Milena.

- Maja je 45 minuta ovde lupetala gluposti. Pakao je tek počeo, ništa bolje neće biti. Njima niko nije smetnja, ovo je Maja. Maja nema nikakav pritisak osim tenzije koju ona pravi. maja me sto puta pitala da li on gleda u Staniju. Ovo danas ne mislim da je Asmin rekao da bi je isprovocirao nego bi to stvarno voleo da istera na čistac. Oni su tri godine bili. Imali su zajednički posao i nije to četiri dana bilo. Maja pravi pritisak. On ima strah da raskine. On je još i dobar kako balansira, nema dan da ne dobije ćuršku. Ovo je jedini par koji ne razmišlja o budućnosti i nema neku perspektivu. Najpametnije je da se desi razgovor između Asmin i Stanije, ali Maja će preplivati - rekao je Bebica.

- Ja nemnam više sa Stanijeom šta da razgovaram, sve sam joj rekao ovde za stolom i na nominacijama. Ja sam pre ulaska bio sa jednom devojkom, varao sam je. Sa njom bih nbastavio vezu da se nisam zaljubio u Maju - reko je Asmin.

- Ako je hteo da me ostavoi što mi je ostavio dva miliona napolju? - skočila je Stanija.

- Ja sam otvorio klub u janurau, a u februaru sam je prevario sa drugom koja je poznatija nego Stanija - rekao je Asmin.

- Svaka koja je znala da postojim, a opštila je sa ovim Miškom, nadam se da vas je bar platio, da nije ostao dužan - rekla je Stanija.

