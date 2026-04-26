TO NIJE LJUBAV, TO JE... Aneli i Maja dele mišljenje o Teodori i Bebici, veruju da on ne može da izdrži dan bez nje (VIDEO)

U toku su nominacije, a takmičari večeras biraju između Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić. Naredna koja je nominovala bila je Stanija Dobrojević:

- Teodora je prema meni okej, komuniciramo, i gotivna mi je, a sa druge strane, Bebica me je od početka napadao i komentarisao. Moram da kažem da se vidi da je između FIlipa i Teodore postoje emocije, ali njega to na zanima, on voli da se igra. Nominujem njega - rekla je Stanija.

- Bebica je jako kvarna osoba, on je u nekoliko navrata pokušđao mene da ponizi, a ovamo juri za Teodorom, a ja sam uvek bila uz tebe, a ti si mene ogovorao i ponićavao, Teodoru gledaš kao da si začaran i opesdnut njom, vidi se da si ti bolestan. Moram da kažem da dok su njega svi spratali i omalovažavali, pogotovo tvoja devojka koja te je ponizila i prevarila dva puta, a ti si jurio za njom. Ja sam ti bila slamka s - ekaje Misa ovde, pogotovo ako se ruo, nu mko. Moram da kaže da i on nju i ona njega voli, ali eto. - rekla je Aneli.

- Ja ću kratko, ne znam šta ću od svojih problema. Nisam okej, posvađali smo se i nemam blizak odnos sa njima. ali mu nikada neću zaboraviti Zadrugu 6 jer je sve vreme bio uz mene. Moram da kažem da ja smsatram da to kod njih nije ljubav, već navika. OStavljam Bebicu - rekla, je Maja.

