Svaku priliku koristi da se opere od prošlosti: Sofija upalila centrifugu, ali se izletela i priznala vezu sa Atmirom! (VIDEO)

Šok preokret!

Stanija Dobrojević razgovarala je sa Sofijom Janićijević o Asminu Durdžiću, kada je Sofija iskoristila priliku da se opere za svoju prošlost, ali je u jednom trenutku i priznala da je bila sa Atmirom Alibom odnosno dobavljačem nameštaja, kako ga naziva.

- Ja nisam znala o njemu ništa, on je za mene bio gospodin i uvek sam ulepšavala sliku od njega. Nisam mogla da ga opravdam njegove pljuvačine po Instagramu i tako dalje, ali eto vidiš kako je hteo da se dočepa imena i onda me na kraju gazi - rekla je Stanija.

- Stanija, prirodno je da muškarac sve ugodi ženi i obezbedi je maksimalno. Moj otac nije dao mojoj mami dinara da potroši, ovo što ja pričam je stvarno tako - rekla je Sofija.

- Ja sam mnogo jaka finansijski Sofija, a ja sam ga par dana pustila da vozi svoju priču, ali posle više nema. O meni se sve živo zna hvala Bogu, zamisli da sam tokom veze s njim kupila stan i auto? On bi sve prepisao sebi i kao da mi je on napravio. Brend pripisuje sebi, a on nema pojma ni šta je taj brend - rekla je Stanija.

- Tako sam i ja bila, ma ovaj moj dobavljač za nameštaj (Atmir), ne smem da ga spominjem ovde. Znaš koliki pakao sam prošla zbog njega za 6 ipo godina, to je bio pakao. Ti ne shvataš šta je on meni pravio, slao mi kazne i inspekciju da mi zatvaraju salon nameštaja. Imala sam ogroman dug prema državi zbog njega, ali sve sam poplaćala. Svi znaju da sa profilom poput Terze ne bih bila u životu jer živimo drugačije živote, ali on mi se dopao i bio mi je sladak, nije mi određivao šta ću da nosim i ostalo. Optužuju me da radim kao plesačica, ali ja ne znam da igram jer sam takva prosto. Kad odem u klub, uzmem malo čašu i to je to dok me ovde prave striptizetom - rekla je Sofija.

