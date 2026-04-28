Lupio im šamar realnosti: Dača bez dlake na jeziku urnisao Maju i Alibabu, proglasio ih najvećim blamovima! (VIDEO)

Žestok na rečima!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Teodori Delić kako bi prokomentarisala Asmina Durdžića i Maju Marinković.

- Asmin je ovde ušao i zalagao se da je on neki muškarac, ali je sve pogazio. Mislim da je Maja tipovala Asmina da bi bila u priči, a on je pokazao da apsolutno nije muškarac u priči. Asmin vidi Maju kao trofej, a ja nikako ne mogu da poredim nju i Staniju. Asmin je pokazao da je Leo u odnosu obzirom da sve radi kako Maja zahteva - rekla je Teodora.

- Njihov odnos je užasan, u startu se ponižavaju i nemaju perspektivu. Pokazali su da nemaju poštovanja jedno prema drugom, on psuje Maju i degradira je kao ženu. Koja žena bi volela da ima muškarca poput Asmina? Svi hoće pravog muškarca, niko neće kera pored sebe - rekao je Uroš.

- Asmin je znao ko je Maja, ali ona nije toliko ponižavala muškarce kao Asmina sada. Maji je itekako teško palo kada je čula da je Slađa imala odnose sa Carem i svako ko konstantno spominje bivšeg, jasno je da ima emocije prema toj osobi. Mislim da si u ovaj odnos ušla iz inata, on se tebi bukvalno gadi. Ogavno mi je da se on skinuo u kameru i pokazao svoj polni organ da bi Maji uterao, a kući ima malu ćerku - rekao je Dača.

