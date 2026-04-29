Sevaju varnice! Stanija presekla priču o ishrani i direktno se obratila Anđelu: Je l' si bio dobar na žurki?! (VIDEO)

Muvanja i flerta ne manjka!
Anđelo Ranković i Stanija Dobrojević nastavili su svoj razgovor u izolaciji, pa su rešili da ispitaju jedno drugo o njihovom ponašanju na žurki.
- Vidiš da ja samo kockam na žurki - rekao je Anđelo.
- Dobro, bio si dobar na žurki - rekla je Stanija.
- Jesam. A je l' si to sama zaključila ili su ti javili - pitao je Ranković.
- Sama sam zaključila, nema ko da mi javi - rekla je Stanija.
- A je l' si ti bila dobra na žurki - pitao je Anđelo.
- Jesam - smejala se Stanija.
- Ja sam uvek dobar - rekao je Anđelo.
- Jao nasmejao si me sada - rekla je Stanija.
- Drago mi je zbog toga, loše ćeš da spavaš - našalio se on, a potom joj je poželeo laku noć.
Autor: Nikola Žugić