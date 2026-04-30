Asmin pokazao zube nakon svih poniženja sa Majom, pa joj poslao poruku: Neka pazi od sada šta radi! (VIDEO)

Skandal!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca”, voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Maju Marinković:

- Kada ćeš biti fer i priznati Asminu kakve mu stavri radiš iza leđa sa Janjušem - glasilo je pitanje.

- Ne dajem nikakve ljubavne znakove. Ja sam u vezi fer plej igrač i da ne radim takve stvari. Ja ništa funjarski ne radim. Ja nisam neko ko u vezi šušnjari sa strane - rekla je Maja.

- Dešavalo se da kad se posvađa sa Asminom. Ja sa njom neki preterani odnos, ona je isto tako radila i u prethodnim vezama da joj dam neki savet - izneo je Janjuš.

- Ja da sebi dozvolim da mene Uroš, Teodora, Bebica komentarišu, meni to nije potrebno u životu. Nek pazi i vodi računa šta bude radila - rekao je Asmin.

- Kakav želudac imaš pa možeš da ponerseš tolika poniženja, to ne može ni ludi Bebica - glasilo je pitanje.

- Više ne praštam ni najmanju sitnicu - rekao je Asmin.

- Ja se slažem a su uvrede katastrofalne. Posle Bilala sam imala katastrofalne svađe. Poniženje je i kad on meni kaže za Rajsko ostrvo. Mi smo primer kako ne treba. Ja samn poslednjih 48h divna. Mi smo dali za pravo to - rekla je Maja.

- On radi sve samo da se ne bih svađao sa Majom. Njemu će Maja zameriti bilo šta. U ovoj vezi nemaš slobodu, da ti ovde 24h funkcionišeš samo sa jednom osobom to je bolesno. Da nisu Stanija i Aneli tu isto bi bilo - rekao je Janjuš.

- Maja će itekako uticati na odnos oca i ćerka. Vidim kako komentariše, on ne reaguje kako se ona obrati Aneli. Šta će napolju kada izađe, da se ona obraća Aneli je k*rva ili možda Nori to da kaže - dodala je Teodora Delić.

- Od ovoga nema ništa, ono je strašno kad je Maja rekla da će ići zajedno u wc. Asmin je bistar, ali sve će mu biti jasno kada izađe. Maja je takva kakva je, ljubomorna je. On sada kao da je pijan ali otrezniće se - rekla je Milosava Pravilović.

Autor: Teodora Mladenović