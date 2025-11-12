AKTUELNO

Zadruga

Šok za šokom! Asmin rešio da ne ćuti, poslao poruku Maji preko Filipa Đukića: Je*ao joj Car mater! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skandal!

Asmin Durdžić stajao je u dvorištu sa Filipom Đukićem, te je tako započeo razgovor o Maji Marinković.

- Šta ona meni, nemoj da je ja bacim u jezero, je*ao joj Car mater. Ja nju gotivim kao brata - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- I ona tebe gotivi, je*iga, žensko je - rekao je Filip.

- Tu nešto priča da je ja uhodim, m*š, ko te uhodi?! Ja nju gotivim kao lika, nemoj da me pravi budalom, samo moraš ti da joj kažeš. Kaži joj da me ne pravi budalom, jer ću poludeti - rekao je Asmin.

- I ona to voli i ti to voliš, ti voliš kada ti neko kaže da je uhodiš - rekao je Filip.

- Šta je rekla Maja malo pre, da je uhodim, a šta ti kažeš na to?! - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da je ne uhodiš - rekao je Đukić.

- Ona se loži na mene... - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

