Kleo mi se u brata da me nije varao, a onda je to ovde priznao: Stanija skinula Asminovu masku, pa bacila sumnju da je bio sa poznatom pevačicom (VIDEO)

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Staniji Dobrojević.

- Ako Asmin priča da je varao i tebe i Aneli dok je bio sa vama u vezama, sa drugim devojkama, zašto Maja misli da i nju neće varati krišom, da ona ne zna - glasilo je pitanje.

- Neka sluša ona te priče i neka radi s njim šta hoće, njega ću da drndam dok smo tu. Da me je varao saznala sam tek ovde, kleo mi se u brata i njegovo dvoje zlatne dece da je veran kao pas, govorio je da me voli najviše na svetu. Ovde da je mene varao sam saznala sa nekim pevačicama, pa sam vrtela film koje su bile na nastupima, Sandra Afrika, Ema Radujko ili Ivana Bum Nikolić, ne verujem da bi neka od njih bile sa njim. Ja sam mu tri godine bila devojka, verenica, ali mislim da ga ne bi nijedna štapom. Ali ima jedna, trebalo je zube da joj se radi. Izvini, koje je jače ime od mene?! - rekla je Stanija.

- Kakva je to riba ako nema zube urađene, a da valja - rekla je Maja.

- Pričala mi je Dragana kako ga je lemala, govorio joj je da se zaljubio u nju - rekla je Stanija.

- Zna i Mustafa sa kim sam bio. Ove dve babe uvlače toliko ljudi iz spoljnog sveta. Ja nisam spavao sa pevačicama, nego smo sedeli u bekstejdžu. Ma bilo je svega - rekao je Asmin.

- Pozdrav za Mukija, ja sam ti izgleda bila najbolja snajka, zbog jedne je trebala da gori kuća, zbog druge ide zub po zub - rekla je Stanija.

Autor: Nikola Žugić