Kuju se ozbiljni planovi za sutra: Toša izdao naređenje takmičarima, oni spremni da naprave spektakl u Šimanovcima! (VIDEO)

Ovo mnogi nisu očekivali!
Robot Toša porazgovarao je sa Mikijem Dudićem o dogovoru za sutrašnju proslavu 1. maja kada će Miki imati priliku da svira klavijaturu i bude zadužen za atmosferu u Šimanovcima.
- Miki, ja sam ti Toša menadžer i sutra ćeš svirati - rekao je Toša.
- Moramo da se dogovorimo oko procenata - rekao je Miki.
- Sutra je 1. maj spremaj repertoar i dobićeš klavijaturu - rekao je Toša.
- Super onda, odlično. Ja ću napraviti reperotar, a Dača će pevati - rekao je Miki.
- Ja ću da započnem, a oni posle ukoliko budu hteli da se biju za mikrofon nek se biju - rekao je Dača.
- Šta misliš da Boru pojačamo sa harmonikom? - upitao je Miki.
- Naravno, rekao sam da želim bend - dodao je Toša.
- Tošo, šta ima od novosti za sutra - rekao je Bora.
- Biće fešta - rekao je Toša.
- Odlično, sve će biti spremno. Molim moje da danas donesu harmoniku jer mi je u Sremčici kod sestre u sobi - rekao je Bora.
- Miki, j*bote ti ćeš dobiti svoju klavijaturu - rekao je Toša.
- Odlično - rekao je Miki.
Autor: N.P.