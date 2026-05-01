STANIJA KRIVA ZA SVE?! Viktor ostao u šoku kada je Mina rekla da više nisu u vezi: POŠTO NISAM ZNAO DA SMO RASKINULI... (VIDEO)

Neočekivano!

Usledio je snimak razgovora Mine Vrbaški i Viktora Gagića o njihovom odnosu i sukobu koji su imali u utorak nakon žurke oko Stanije Dobrojević.

Voditeljka je dala reč Viktoru kako bi objasnio sve:

- Ona je meni zamerila što ja nisam adekvatno odgovorio, da ne kažem odbrusio, ispao je problem zbog toga i posle mi je zamerila što sam se smeškao. Ja ne dozvoljavam pristup nijednoj devojci, ja nijednoj devojci ne dajem nijedan povod, a moja devojka vidi da se ja smejem svima devojkama. Dača je objasnio, a ja sam sve rekao kako treba i kako mislim, sada ispada ako se ja nasmejem, da sam se zaljubio u nju - rekao je Viktor.

- Ne bih ja puno pričala, mi smo raskinuli, a ja ne želim da dođemo do toga da se mi vređamo ili šta već. Mislim da mi ne možemo da se iskontorlišemo u nekim situacijama, neke stvari mi ne prijaju. Moram da kažem da meni nije to problem, nama odnos nije idelan, ja svoje probleme rešavam sa strane jer ne želim da budem tema, ja sam ćutala. Meni nisu ni Stanija ni Aneli problem, mi smo prekipeli oboje, ne možemo da se dogovorimo, da raspravim jednu situaciju. Ispada da sam ja kriva za sve i to je to - rekla je Mina.

- Mi imamo problema svaki dan, mi prebacijemo jedno na drugo konstantno. Ja nisam znao da smo raskinuli, menjanja više nema, ako ona smatra da sam ja ispao kriv, ja ću se razdovojiti od nje, izaži iz kreveta. - rekao je Vitkor,

- Sada je došlo do onoga što smo mi pričali, on je samo tražio razlog jer MIna gura stvari pod tepih. - dodala je Aleksandra.

- Moji problemi, su moji problemi, ne treba bilo ko da ih rešava - rekla je Mina.

- Moram da kažem da je nemoguće da Viktoru ne imponuje da ga Aneli i Stanija, dve atraktivne devojke komentaršu njega. Moram da kažem da je Aneli i on imaju peckalice, ali opet kažem da se njemu Aneli ne sviđa, ali voli peckalice, on je mlad pa ne zna, a sa druge strane Mina se povlači. Oni se ne vređaju, ali imaju neslaganje. On je toliko tvrdoglav, nadobudan, ali mu sve imponuje - rekla je Matora.

- Ja za ovo nisam znala, mislim da nisu raskinuli zbog mene, ali vidim da je rasprava bila zbog pitanja. Iskreno peckalice koje su bile, Mina je uvek tu. Meni jeste on simpatičan kao pilence, ali to ne treba da bude razlog nečijeg raskida, ali Mina njemu ne treba da govori bilo šta jer on gleda samo nju, a Mina i ja imamo istoriju, tako da svi to znamo - rekla je Stanija.

- Viktor je mlad momak, dečko koji ima kodekse, trpi komentare, a Mina ih ne trpi- rekao je Asmin.

- Vidi ovu sujetu, ovaj mali Pilence, dobar momak, sjajan kulturan, a ti sa malim ku*čićem, treba Danetu da zavidiš. Mrš u kućicu keru - dodala je Stanija.

- Meni niej jasno da Mina dozvoljava da je ova babetina provocira, a Viktor ima svoj stav i dečko poštuje devojku, a ona njega stalno napada, i stalno ga moli za ljubav, a mene naziva kerom, deluje mi da se on ohladio - dodao je Asmin.

- On podseća na Marka Markovića, divan momak - rekla je Stanija.

- Nije problem Stanija, problem je što on krivi mene - dodao je Viktor.

- Ja to gledam na drugačiji način, Viktora je pojeo rijaliti, njemu prija kako ga povezuju sa Stanijom, on ne poštuje Minu, srozla se zbog njega - rekla je Boginja.

- Meni Boginja nešto priča, precrtala Filipa pa se prešaltala na Anđela. Vas boli što ja nju volim i što ne mogu bez nje - glovorio je Viktor.

- Ja njemu verujem, on nju voli, ali mu prija sve. On se bori sam sa sobom, on umire sa nama od smeha, a Mina plače, a ona je to morala da zna, ovo je posledica, moraš da budeš svesna jedno dana, da je razlika u godinama problem, on je klinac. Njemu imponuje sve to, veza sa tobom, peckanje sa Aneli i Stanijom - rekao je Ivan.

- Zavolela sam ga, stalo mi je do njega, pokušavam da rešim problem sa njim, i na lep i na grub način, meni je stalo do njega, jer da mi nije stalo, ne bih se borila to. Nisam gledala našu vezu za rijaliti već na duže - rekla je Mina sa suzama u očima.

- Ovo nema veze sa Asminom, a pored toga, Viktora cenim, on je moje gore list, on je mlad momak, ali voli te, to se vidi - rekla je Stanija,

- Ovde nisu krive ni Stanija ni Aneli, ovde je MIna sa Viktorom, ali to nije MIna. - rekao je Mića.

- Mina imaš kvalitetnog momka, nemoj da brineš o drugim stvarima - rekla je Mina.

- Imaju oni perspektivu, imaju i emociju, ali u nekim momentima je ne prepoznajem, prema Viktoru to nije, on nju nikada nije uvredio. Stanija im sada radi na kompleks i sujetu te ih čakča - rekla je Maja.

