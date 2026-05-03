Žestok okršaj: Dači se želudac prevrće dok gleda Anđelovu foliražu, brutalno ga oblatio! (VIDEO)

Ne može da ga smisli!

U toku su ''Nominacije'', a takmičari večeras biraju između Stanije Dobrojević i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Dači Virijeviću:

Stanija ovih dana sam ti rekao da negde kad te slušam izazivaš ljutnju u meni, jer mislim da si dozvolila sebi neke stvari. Smatram da bi trebalo da budeš primer drugim devojkama, da nikako ne treba tako lako da upoznaju neke osobe, da ih puštaju u svoj život, u stan, da ih uvode u odnos sa porodicom. Nije mi jasno kako si to dozvolila. Asmin je sam rekao ovde da je došao u Majami ne zbog zajedničkog života sa tobom, već da te upozna i da mu budeš neka vrsta kombinacije. To si morala da znaš i da prepoznaš u tom trenutku. Nažalost, pala si na tom testu i to je nešto što ne treba drugim devojkama da se dešava, a ni tebi - rekao je Dača.

- Anđelo, ti živiš na kontu stare slave. Ti si jedan licemer i u ovoj trojci sa Lukom i Anitom mislim da je Anita ispala loša jer je prva krenula da te blati, ali si ispao loš kada si iznosio stvari iz vaše intime - rekao je Dača.

- Nikada nisam izneo nešto intimno - rekao je Anđelo.

- Tvoja i Anelina svađa je bila fejk jer se vi već dve nedelje smeškate i komunicirate, iako ona ne želi da prizna. Aneli je rekla da je Anđelo p*čkica koja sme da se suprodstavi meni, a ne sme Asminu. Ostavljam Staniju - rekao je Dača.

