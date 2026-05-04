Ja se nisam skidala gola! Aneli dala sve od sebe da pokaže svoju veličinu pored Stanije, pa otkrila detalje svoje prošlosti: Snimila sam pesmu sa 19 godina! (VIDEO)

U toku su intervjui sa Darkom Tanasijevićem, a ovaj put u Šiša bar je ugostio je Aneli Ahmić kako bi porazgovarali o odnosu sa Stanijom i Asminom, a usput i o Filipu Đukiću.

- Šta se to sinoć desilo na nominacijama, da li je Stanije želela da produbi sukob - glasilo je pitanje.

- Ja sam na svojoj nominaciji htela da budem što kraća, nisam htela ništa da produbljujem. Ona traži sukob i priču. Ja dosta puta pokušavam da ne komentarišem. Ona se digla i rekla da sumnja da postoji neki dogovor između mene i Asmina. Ja sam neko ko ima dete sa ovom budaletinom. Nju boli briga, ona će otići kod Jevreja, a ja ću se opet provlačiti sa mojim detetm, porodicom. Veštački je izazvala konflikt, želi kavgu. Ako želi dobiće - reka je Aneli.

- Rekla je da je njena porodica svetinja za razliku od tebe i da nikad ne bi pop*šala porodicu - nastavio je Darko.

- Ona da poštuje svoju porodicu ne bi ušla ovde. Ona je ušla sa jednim stavom, odmah je krenula da vređa. Što je jen brat vredniji od mog brata. Mene omalovažava da bi sebe uzdigla. Ona ima burnu prošlost, po čemu je ona bolja od mene. Ona mene gleda kao niskobudžetnu. Meni je otac platio da snimim pesmu sa 19 godina, snimila sam pesmu. Proputovala sam pola sveta, nisam se slikala gola. Moja prošlost i njena ne mogu da se porede. Došla je ovde pre mesec dana da nam ispira mozak njenim glupostima. Ja njuj nikada prva nisam čačkala - ispričala je Aneli.

- Pratimo danima njen i Asminov odnos, ti kao neko ko sa strane posmatra, da li si u fazonu žao mi je ove devojke što ovo proživljava ili neka tako joj i treba - pitao je Darko.

- Ovo je karma. Nije da uživam jer sve te svađe deluju na mene. On je otac mog deteta, a ona je žena zbog je on ostavio mene. Izgubio je porodicu zbog nje koju sada psuje. Ne mogu ti reći ni da se sladim. Nije mi prijatno jer sam ja u svemu tome. Mogla je očekivati, znala je. Ona i dalje govori da je prošla gore od mene - iznela je Aneli.

- Da li Stanija pokušava da bude žrtva - nadovezao se Darko.

- Ona je previše u toj ulozi. Ne može se uporediti sa njenom situacijom - rekla je Aneli, pa se nadovezala:

- Filip je malo folirant. Ne znam da li si ispratio kad sam mu rekla da se on i Teodora oblače u iste boje, on mi je rekao da sma bolesna. Meni to deluje kao njihov dogovor. Ja sam primetila da se ona prva obuče pa on onda ide. Rekla sam Terzi da obrati pažnju - rekla je Aneli.

Autor: Teodora Mladenović