Bojim se da ću je izgubiti! Milosava grca u suzama zbog svoje majke, posavetovala cimere da se pomire sa svojim porodicama (VIDEO)

Nije joj lako!

Takmičari danas biraju tri najnesrećnije osobe, a reč je dobila je Tanja Stijelja Boginja.

- Prvo mesto je Nerio zbog svoje cele porodice. Nisi trebao da se odrekneš majke na javnoj televiziji. Drugo mesto je Terza, uvek me rasplače kad priča o svojoj ćerkici, dok Asmin mislim da nema nikakvu emociju. Stanija je nesrećna, traži muškarca da ima dete, nadam se da ćeš to ostvariti - rekla je Boginja.

- Ne postoji osoba da je sto posto srećna. Jako sam bio potrešen onim u crkvi, nadam se da ćeš što pre sve rešiti. Drugo mesto je Nerio - rekao je Pop.

- Ja bih naveo Boru, iz spoljnog sveta je preneo neku svoju energiju, svoje frustracije koje se baš ekstremno prazne nad rijaliti učesnicima. Janjuš nosi i hendluje sve sam sa sobom. Vremenom će popuštati -rekao je Miki.

- Svi se ljutite kad ja prokomentarišem realno i skačete. Aneli je nesrećma, htela je da reši probleme koje je imala. Stanija je napravila pogrešan korak jer ju je gurnula u vezu sa Asminom. Da si glumatala drugaricu ne bi ušla u vezu sa njim i onda bi mogla da radiš ono što si htela. Ja sam ostvarena majka, završila sam fakultet, ostaje mi samo da uživam. Nesrećna si jer si potrošla vreme sa pogrešnim osobama. Dala si sebe i na kraju si uradila ništa. Ušla si ovde da sebe još više zgaziš i ukanališ - rekla je Jakšićka.

- Uroš je imao nedostatak kad je porodica u pitanju i živi sad od sezone do sezone. Sve frustracije lečiš ovde na nekim ljudima. Misliš da ljudi vole pljuvačine i zato radip te stvari. Misliš da ćeš se skrivati van sezona - rekla je Dušica.

- Neću igrati bar oko šipke - rekoa je Uroš.

-Terza je najnerećniji čovek. Sve drugo je lako osim da ne vidiš svoje dete. Njega svaka pesma pogodi, plačem i ja uvek. Deca su najvažnija! Druga osoba je Aneli, i ja sam majka znam. Ja zbog moje majke od 86 godina plačem, mislim da ću je izgubiti. Nerio, pomiri se sa svojom majkom - rekla je Milosava.

- Prvo mesto je Aneli, koliko god da je grešila deca se vole i to joj je bolna tema. Drugo mesto je Terza, često pokazuje koliko pati - rekla je Dragana.

Autor: A.Anđić