Sve se ORI od uvreda! Aneli i Stanija žestoko zaratile, pa joj poslala poruku: Imate novu maćehu Maju Marinković (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala podelu budžeta ovonedeljneg vođe Stanije Dobrojević.

- Nisam slušala tuđe budžete. Fokusirala se pinovo na mene, aludirala je da imama sa Asminom dogovor. Uhvatila se Site jer je blati napolju. Sinoć je opet pričala sa Sunčicom o tom dogovoru. Gleda da me ponizi kao ženu, da ona ispadne nešto veće i da je njena porodica nešto veća od moje. Za mene je ona završena priča. Ako ona potencira sukob dobiće ga. Ovde me stalno provlači ovaj njen mali branitelj, a samo je srozava. Što je to njena porodica bolja od moje. Ja sam majka koja mu je rodila dete, a ti si mu bila u prolazu - ispričala je Aneli.

- Bio je duže u vezi sa mnom nego sa tobom - dodala je Stanija.

- S tobom je bio mesec dana i zaključala si ribicu. Dača je pravi ovde žrtvom. Ona je ta koja je objavljivala njegove slike kako bih ja to prepoznala - rekla je Aneli.

- Klasično spuštanje lopte, nikome ništa nije specijalbno rekla. Uplašila se informacija koje mi je možda Tamara rekla. Tek ću je smestiti u rupu ako počne da laje. Prvo treba da se usaglasi sa jednom pričom pa da je priča do kraja, ne da bude kontradiktorna. Davala je velike budžete osobama koje su u sukobu sa Asminom. Sofiji je dala srednji budžet isključivo zbog Daneta, možda da bi zajedno radile. Pokušala je sa Janjušem da anpravi svađu, on ju je otresao - izneo je Uroš.

- Čija podela budžeta najviše zaparalo uši? - pitao ju je Milan.

- Prvo Asminova. Zbog njih sam trpela medijski linč. Imaju novu maćehu Maju Marinković. Meni je moja porodica svetinja za razliku od Ahmićke. Sestra ti je od sramote pobegla na drugi kontinent. Svi su mi isti. Sita koristi svoju sestru, uopšte nisu u dobrim odnosima - iznela je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović