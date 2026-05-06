Dala sve od sebe, ali je maksimum već dosegla! Sofija pokušava da obrlati Terzu, on je tera od sebe (VIDEO)

Au, kakav šok!
Borislav Terzić Terza nakon svađe sa Sandrom Todić otišao je do garderobera, a kako ga je Sofija Janićijević pratila u stopu, on je ušao u sukob i sa njom.
- Rekao sam ti da me ne smaraš...Ljubomorna je, loži se na mene - rekao je Terza.
- Ja da te zaobiđem - ponavljala je Sofija.
- Sofija, rekao sam ti, manipulacije s nekim drugim...Naravno da manipulišeš. Mene je blam, kaže: "tvoja sam cela", blam me je što pričam s tobom - rekao je Terza.
- Je l' si normalan?! E budalo - rekla je Sofija.
- Ne zanimaš me kao devojka, ako ti nije jasno, onda idi leči se - rekao je Terza.
Autor: Nikola Žugić