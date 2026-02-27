Zaista pukli zbog Anite?! Pogledajte šta je Viktor radio ovo jutro, od Mine ni traga ni glasa (VIDEO)

Au, kakav šok!

Tokom večerašnje emisije "Gledanje snimaka", došlo je do brutalnog raskrinkavanja, kada su se ponovo posvađale Mina Vrbaški i Anita Stanojlović, te su tom prilikom iznele kompletan prljav veš iz njihovog prijateljstva. Kako je Anita istakla, Mina ima tajnu aferu koju krije od Viktora, koju su njih dve krile pod šifrom "crveno srce".

Nakon ove emisije, Viktor je sedeo sam sve vreme u Odabranima u kuhinji, te je tako jeo, a od Mine nije bilo ni traga ni glasa, a da li je stvarno raskinula sa njim, s obzirom da mu je to rekla za stolom, misleći da ih niko neće usnimiti, ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić