Kada ustane, ona... Đukiću, isto, navodno teško zbog vezivanja s Teodorom, progovorio o njenim svađama s Bebicom: Sve krenu isto, oko... (VIDEO)

Posle puštenog još jednog dela dešavanja sa ovonedeljnog zadatka "ljubavne lisice" iz odnosa Bebice, Teodore i Filipa, Darko Tanasijević je u Šiša baru porazgovarao sa Đukićem o svim aktuelnim temama.

- Je l' ti nedostaje Teodora - pitao je Darko.

- Ma da bre...Jedva čekam da se završi zadatak, hoću svoju slobodu...Brate, meni on čovek stvarno ne smeta, jedino kada krenu da se prepiru, pa to - rekao je Đukić.

- Kakav vajb osećaš, jako je sve čudno, neverovatno, okolnosti su takve - pitao je Darko.

- Ja ne osećam nikakav vajb s njene strane, majke mi moje, deluje mi kao da jedva čeka da se završi zadatak. Ništa ne osećam da ona nešto ono, bukvalno kada ustanemo, ona je kao: "ufff, je l' moguće..." - rekao je Filip.

- Cela kuća ima isto mišlenje. Kada pričamo o Aneli, ti ćeš da nađeš pet ljudi koji će reći da je najgora, isto toliko će reći da je iskrena, ovi za Alibabu, ovi za Luku, a kada pričamo o Teodori i tebi, svi imaju isto mišljenje. Kako je to moguće - pitao je Darko.

- Ne znam, možda vide nešto što ja ne. Tada je to bilo, da, da je možda moglo nešto da bude, možda, ali nemam tendencije ka njoj...Mene smara to kao: "bilo je tada zabranjeno", pa hajde okej, ali oni me ubeđuju da se sada nešto dešava...Ja nisam ni provalio da je plakala, to mi je neko rekao kada se završio klip. Osetiš kada si s nekim da je to to, ne verujem da Bebica ne može to da oseti, nerealno mi je da kupuje mir - rekao je Đukić.

- Šta misliš ti o tom odnosu sada, pošto slušaš njihove rasprave - pitao je Darko.

- Deluje mi da, da li zato što sam ja tu, da onu situaciju nisu zaboravili, ne ona, on. Možda je on lagan kada nisam tu, ali čim sam tu, onda se seti svega toga. Oni svaku svađu započnu na isti način, zbog budalaštine...Krene od toga, a onda se završi: "ti si kriva za ovo vezivanje" i eto, takve su njihove svađe. Normalno je da čoveku nije svejedno i da mu se vraćaju slike - rekao je Đukić.

- Asmin te je sinoć ponovo izvređao - rekao je Darko.

- Pa nije me izvređao...Normalno mi je da ima neko drugačije mišljenje nego ja, ako on ne želi da se družimo, ne moramo, možda je ovako i najbolje. Ako njemu ne odgovaraju moji stavovi i moja priroda, na kraju krajeva, ne moramo da se družimo - rekao je Filip.

Autor: Nikola Žugić