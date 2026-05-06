MUK U BELOJ KUĆI: Zbog čestitke koja je stigla Staniji svima popadale vilice, Maji Marinković neće biti dobro! (VIDEO)

Haos u najavi!

U "Eliti" danas je organizvano gala slavlje povodom proslave Đurđevdana. Stanija Dobrojević pročitala je čestitke koje je dobila od najbližih.

- Srećna slava! Žao nam je što će ovaj velik praznik proći bez tebe. Nedostaješ nam jako, jedva čekamo da izađeš da provodimo vreme zajedno. Voli te i grli porodica - glasila je čestitka koju je Stanija dobila od porodice.

- Srećna slava, Stančika. Ako pitaš Pabla i mene praznicu bez tebe su nikakvi. Ponosni smo kako se nosiš s monstruoznim uvredama. Gde god krenemo Pablo i ja govore nam da si borbena i hrabra. Mnogi pobednici te komentarišu pozitivno, pričaju da je jedino logično da izađeš kao pobednica, a prijatno bi se iznenadila da znaš ko to kaže. Poslednje nominacije govore da znaju ko je ispao u prvi plan. Što se tiče sukoba sa Majom i optuižbi da si rekla da ju je Taki podvodio kad je bila sa tvojim bivšim dečkom bila si blaga, a ja mogu da kažem da sam bila prisutna telefonskom razgovoru kad je on baš iskoristio tu reč - glasila je sledeća čestitka koju je pročitala Stanija.

