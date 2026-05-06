JUČE SU ME ZA STOLOM SVI NAPALI: Dača se osvrnuo na učesnike koji su mu okrenuli leđa zbog Stanije, pa istakao da su se mnogi ogrešili o nju! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Radio Amnezija'', prva gošća voditeljskog para Bore Santane i Filipa Đukića bila je Stanija Dobrojević.

- Stanija, srećna ti slava - rekli su Bora i Filip.

- Hvala. Pozdrav za celu moju porodicu i sve ljude koji danas slave Đurđevdan - kazala je Stanija.

- Sandra i ti ste danas slavile Đurđevdan, a mnogi komentarišu da je na tvojoj strani bilo samo petoro ili sedmoro ljudi, a kod Sandre oko petnaestoro - kazao je Bora.

- Mene je jutros frizer pitao ''ko će da dođe kod tebe na slavu, Dača?'' Tada me pe pecnuo, pomislila sam da neće ni moji možda da mi pošalju nešto. Oni napolju najbolje prate ko je ovde moj prijatelj. Svi su se počastili, osim ljudi koji su mi dirali porodicu, da se razumemo. Malo sam tužnjikava jer ipak danas nisam sa svojom porodicom. Fokusirana sam na današnji dan, na slavu i muziku. Jedine dve osobe koje su pozdravljene u čestitkama su Dača i Teodora. Neki su želeli da se oparu, preko moje krsne slave, da pokažu neki karakter ako ne dođu na moju slavu, a zapravo su pokazali ko su i šta su - rekla je Stanija.

- Evo, došli su nam Dača i Janjuš - dodao je Bora.

- Šta misliš, Dačo, da li ja mrzim Staniju? - upitao je Janjuš.

- Ne. Ne mislim da je mrziš. Janjuš je ljubomoran jer nije omiljena ličnost. Juče su me za stolom svi napali. Nema potrebe da ljudi podižu Uroša, a ne da huškaju Uroša, da on mene komentariše. Ne mislim da je on ljubomoran na mene. Mislim da me 90% ljudi ne podnosi od momenta kada je mene Stanija imenovala za omiljenog. Da, istina je da je kod Stanije bilo sedmoro ljudi. Razumem Anitu, Luku, Asmina, Maju... te s kojima je bila u svađi. Međutim, ona, koja nikog nije prozivala i porodice da doživi to da joj ne dou na slavu - istakao je Dača.

