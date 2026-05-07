MUSTAFA DURDŽIĆ BESAN KAO RIS: Asmina i Maju nazvao POKUSNIM KUNIĆIMA, šokiran njihovim odnosom, a evo šta je imao da kaže za Staniju i Aneli! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

U novom izdanju emisije ''Pitao bih za druga'', otac aktuelnog učesnika ''Elite 9'', Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić, prokomentarisao je aktuelna zbivanja u Beloj kući, te je otkrio šta misli o emotivnom odnosu svog sina sa Majom Marinković.

Kako gledate na trenutnu situaciju između Stanije i Asmina?

- Ja sam se trudio da nikada ne ponizim tu devojku, zbog njenog oca Takija. Nikome nije lepo kad čuje da mu neko vređa dete. Maja mu ni najmanje nije potrebna, odnosno veza s njom. Oni su meni kao pokusni kunići. To je ponižavanje veliko. Oni se ili svađaju, ili vode ljubav.

Neretko se prepuštaju strastima, vode ljubav, Anita i Luka su ostali zatečeni u nekoliko navrata šta sve čuju, kako reagujete na to?

- Ne bih da se poistovećujem sa svojim sinom. Nikada nisam dozvolio da moja deca gledaju kako ja ljubim njihovu majku, kao što ja nisam gledao kako se moji roditelji zmaču, a kamoli da gledam ja kako sin ima odnose javno.

Šta mislite o emocijama njihovim, da li su iskreno jedno prema drugom?

- On je želeo da pokuša da od nje napravi normalnu devojku. Ono što je imala sa Janjušem ili Carom, to nije normalno. Ljubav ne postoj, stvara se vremenom. Mislim da ta njihova više liči na neki inat. Da ima ljubavi, ne bi se ponižavali i tukli. Ne znam, možda je i ljubav, možda inat Staniji, ne znam šta bih da mislim o tom odnosu.

Kako je Vama izgledalo to kada su se raspravljali Maja i Asmin?

- Ne znam ni kako su odlučili da uđu u vezu, posle svih onih uvreda, koje su jedno drugom izgovarali pre ulaska u vezu, iskreno. Ovo ponašanje sa njom će ga koštati, već ga je koštalo.

Mislite li Vi da će ova veza opstati i da će nakon svega ona doći u Vašu kuću?

- Ne bih ja želeo da ima decu s takvom ženom. Nažalost, s jednom takvom(Aneli), ima dete. Možda smo mi kao porodica primitivni, ali ja kažem kako mislim. Da mogu da pričam sa njim, samo bih ga pitao ''Da li je moguće da vređaš i ponižavaš ljude zbog jedne Maje? Zavuci se u mišju rupu!'' - rekao je Mustafa.

Kako Vam u ovoj situaciji deluje Stanija?

- Mi kao porodica, imali smo prelepo mišljenje o njoj. Kad smo je upoznali, opčinila nas je. Bila je prelepa i presrećna. Oni su bili u vezi tri godine, uložio je i novac u nju. Mislim da se Asmin sada teši pored Maje. On u nekom traži utehu, da podnese taj gubitak. Međutim, ona je imala neke greške, izgovarala je neke stvare o mojoj deci. Mislili smo da je Stanija dama jedna, ali se ne ponaša sada kao dama.

Šta kažete za Aneli, koji komentar imate za Aneli i Asmina?

- Samo neka se situacija oko deteta reši sudskim putem. Mislim da se to samo sudski može rešiti. Neka se znaju prava oca, prava majke. Međutim, ja mislim, kako stvari stoje, da će Aneli izgubiti taj proces. Asmin je neko ko je mnogo toga izgubio, ali najviše je Nora. Ona je detinjstvo izgubila, kako stvari stoje i budućnost. Ona je devojčica koja voli nas, našu porodicu, znam ja to. Kad je kod nas bila, učio sam je da priča, sada bi znala dosta reči, bila bi srećnija, to je činjenica.

Autor: S.Z.