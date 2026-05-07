Zaplakao pa opleo! Luka sa knedlom u grlu progovorio o odnosu sa Anitom, Uroš repetirao vređalicu: Anđelo joj je bio opsesija, imala je žal za njim (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Luki Vujoviću.

- Zbog čega tolika tuga u tvojim očima? Kada si zamišljen i gledaš u jednu tačku duže vreme, imamo utisak da si na ivici suza - glasilo je pitanje.

- Razmišljam o svemu, nikada nisam doživeo da slušam.. ni njoj ne pričam neke stvari. Ležim u odabranima tu leže njena tri bivša.. muško sam. Nosi moje dete. Razmišljam isto to što je dolazilo za oca. Emotivan sam i razmišljam koliko sam u životu zapostavio. Ne zanima me njena prošlost, s njom ću ostariti. Ona je za mene biće koje ću voleti do kraja života, kao što i Ninu volim na drugačiji način. Šta su sve pričali za Aneli.. Još gore su bile priče za nju - izneo je Luka.

- Mislim da smo u istoj situaciji, samo ja to bolje hendlujem. Kapiram ga. To su osobe s kojima sam ja provela duži period. Više ga pogađa šta drugi pičaju šta sam radila sa tim osobama - ndovezala se Anita.

- Meni je žao i nje, ide da ne gleda Filipa, Matoru, ona pazi sve. Ona je iskrena prema meni - dodao je Luka.

- Luki je najteže što sam trudna i što ovde ljudi pričaju kako nisam srećna što sam trudna. Imamo previše obaveza, ja izlazim u petom mesecu, imam dete. Jedva čekam da izađem da ga pitam da li želi batu ili seku. Vodim Alekseja odmah na ultrazvuk da vidi bebu. Nismo nesrećni nego smo zabrinuti - rekla je Anita.

- Misliš li da su gledatelji glupi tvoj problem sa Stanijom Anđelo - glasilo je naredno pitanje.

- Imaju pravo da misle šta žele. Anđelo je imao i druge žene pored mene. Ja sam pokazala da me Anđelo ne zanima. trudna sam, volim Luku - odgovorila je Anita.

- Ona i dalje ima neku vrstu emocija prema njemu, sujetu. Njoj je stalo sda se on ne pokaže u najboljem svetlu, krivi ga za ono što se završilo - rekla je Stanija.

- Napolju me je uhodila. Meni je njen komentar zvučao da ona nije psihopata. Ona je pokazala da je ja interesujem kad je plakala. Voleo bih da je nikada nisam sreo, najveći blam i najveće zlo koje je prošlo. Anita ne bi mogla da podnese da sam u vezi i da je neka devojka pored mene dama jer onda ne bi prošla njena priča - rekao je Anđelo.

- Spustila je loptu sa Stanijom jer je videla da između njega i Stanije nema ništa i da se on mota oko Boginje. Anđelo joj je bio opsesija. Stanija je pokazala sujetu zbog Marka Markovića - rekao je Uroš.

- Luka je nesrećan što su sve prebrzo uradili. Sve dolazi na naplatu. Nesrećni su. Baja priča da imaš goru prošlost od Aneli i da ne može da se poredi. Njega najviše kopkas veza sa Matorom. On je za Bajaderu saznao od Anđela, za Matoru je sve saznao preko klipova. Smeta ti kako će tvoja porodica reagovati - dodao je Dača.

Autor: Teodora Mladenović