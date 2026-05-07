Sramno! Anita divlja jer ništa nije po njenom, Asmin krenuo njenim stopama: Smara me ovo... (VIDEO)

Šok ponašanje!

Naredno pitanje bilo je za Anitu Stanojlović.

- Dok Luka priča da ga zanima sadašnjost sa tobom, ti pušiš, okrenula si glavom i prevrnula očima, je l' se tako podržava dečko - glasilo je pitanje.

- Sve su u pravu, ja nisam ovo zaslužila, ja ću napolju sedeti kod kuće i možda glasati za dečka - rekla je Anita.

- Ja samo znam da verujem Aniti 100 odsto, što se tiče emocija prema meni i znam koliko je čista, koliko je vredna, radna i brižna osoba, a njena prošlost me ne zanima - rekao je Luka.

Sledeće pitanje bilo je, takođe, za Anitu.

- Rekla si da je Stanija izdala Tamaru, a je l' si je ti ispoštovala što jedeš sa Asminom i Majom, a sa njima je na sudu - glasilo je pitanje.

- Rešiću sa najboljom drugaricom kada izađem, ja moje odnose sa njom rešavam u svoja četiri zida, ona nije učesnik rijalitija - rekla je Anita.

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Šta se tebi čoveče desilo?! Kako od onako poštovanog lika, koji ima smešne i ozbiljne komentare, miljenika žena napolju, došao do smora koji leži neuredan i koji mora da gleda u pod - glasilo je pitanje.

- Ja nisam neuredan, kupam se tri puta, ali ovo mi je više dosadno, smara me ovo sve - rekao je Asmin.

- Nestao je, ušao je u vezu sa Majom, Maja ga je skroz ugasila. Ona nekoga začauri i ne da pristup nikome, postala je ista kao i on. Izgubio se u svemu - rekla je Mina.

Autor: Nikola Žugić