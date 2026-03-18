Drama i dalje traje! Hana daje sve od sebe da spasi odnos s Neriom, on hladan kao boza (VIDEO)

Šok ponašanje!

Hana Duvnjak i Nerio Ružanji osamili su se u pušionici, te su tako ponovo počeli razgovor o svom odnosu.

- Mene jeste sj*balo kada si mi rekao: "nisam ga izvadio na vreme", mene je sj*balo kada si gledao Boginji u si*e, kako možeš da se sprdaš u tom momentu i onda ti ja ispadnem kriva - rekla je Hana.

- Probam, ali znaš kada nešto probaš i probaš i ne uspevaš - rekao je Nerio.

- Onda me ne voliš i ne želiš da budeš sa mnom...Ti si svr*io, nisi pazio, pa si video kako sam ja odreagovala, pa si se usr*o. Poenta je da ne treba da me dovodiš u tu situaciju. Reagovao si nonšalantno dok nisam počela da plačem. Ti si hteo da mi pravimo dete, a nisi mogao da mi daš ništa. Ti hoćeš da se ispraviš, da sve što nisi mogao, da ispraviš. Ti ne možeš da počneš. Ja da sam ostala trudna, ti bi meni davao i ljubav u pažnju i sve. Je l' si ti hteo sa mnom ispočetka sve - rekla je Hana.

- Možda - rekao je Nerio.

- Evo smireno pričam s tobom - rekla je Hana.

- Možda jesam hteo ispočetka, ali sada ne želim sve ispočetka. Mi Hana nismo više isti ljudi - rekao je Nerio.

- Logično je da ćemo imati probleme, isti smo mi brate, isfrustrirani i nervozni - rekla je Hana.

- Da ti imaš to stvarno u glavi, ti bi rekla: "je*iga, ovde smo, zatvoreni" - rekao je Nerio.

- Ja sam trpela i pre ovoga, ali ne može da bude uvek razlog: "loša situacija". Ja nisam kriva za tu lošu situaciju napolju, ni za ovu ovde, a ti se ponašaš kao da sam ja kriva...Ti kada si se ućutao, postalo je još gore, počela je Arija da se provlači. Nisam mogla da podnesem Radu i druge žene, bilo me je strah da me ne prevariš. Bio si loš, bilo me je strah svega, nadala sam se da ćeš biti dobra prema meni, zato sam ušla, eto. Zašto si hteo sa mnom bebu opet?! - rekla je Hana.

Autor: Nikola Žugić