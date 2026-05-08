JEZIKOM SEČE KAO MAČEM! Anđelo uveren da Aneli ne spušta loptu sa Stanijom jer je gleda kao glavnu KONKURENCIJU! Izanalizirao njene postupke! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Voditeljka Ivana Šopić, dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici tokom emisije ''Gledanje snimaka'', kako bi prokomnetarisao sukob Aneli Ahmić, Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića.

- Niko nije vređao Aneli dete. Ona je ušla kao majka, koju je Asmin ostavio, kao i njihovo dete. Na Dači se lome koplja, jer govori sve ono o čemu su Asmin i Aneli govorili. Dača je hiljadu puta i sam rekao kako stvari stoje između Aneli i Asmina - kazao je Bebica.

- Anelin hotel je pečat njenog učešća u ''Eliti 9''. Može da se svađa sa Asminom do sutra, ali sa onim boravkom u hotelu, Asmin i Aneli daju svima za pravo da pomisle da će se pomiriti, da se razumemo. Što ona ima nakon svega, da mu prilizi i da traži da budu saveznici protiv Stanije?! Je l' rešenje ucena da on prizna da je Stanija ljubavica, kako bi mogao da viđa dete?! To je smešno! Njihov problem se sve više i više produbljuje, a ne rešava, što je veoma tužno! Aneli je i sama rekla za Asmina brutalne stvari, da je umalo ubio Noru i nju, nema šta na njegov račun nije izrekla, da se razumemo - kazao je Uroš.

- Aneli je prva Noru uplela u sve. Aneline reakcije su sada samo isključivo jer se bliži kraj, ovo je njena borba za prvo mesto. Ubeđen sam da bi ona sa Stanijom spustila loptu, da se razumemo, samo da se kraj ne bliži. Asmina i Maju ne gleda kao konkurenciju. Osam meseci se priča o Nori, o toj situaciji, a Aneli sada diže glas i ton, kada se o tome priča. Aneli iz Stanije želi da izvuče sve najgore, samo jer je gleda kao konkurenciju - rekao je Anđelo.

Autor: S.Z.