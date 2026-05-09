Noru će zanimati samo šta su pričali njeni roditelji: Matora održala Asminu i Aneli lekciju o roditeljstvu, ovo će zapamtiti (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi ona prokomentarisala odnos između Aneli, Asmina i Stanije.

- Kad se sve ovo završi biće krivci Asmin i Aneli. Nju će zanimati samo šta su rekli njeni roditelji. Svi koriste dete na svoj način da bi svoju pravdu isterali ili unizili nekoga. Postalo je mučno! Ona se obraća Nori, kao da se ja obraćam mojim bivšim devojkama i njenoj deci. Svi koriste! Najveću težinu ima kad majka dođe kod oca zbog te ljubavnice i bukvalno ga ucenjuješ. Još gore je što je priznala da je radila samo da izvuče, da ne bi ni dala dete. Svi koriste situacija i sve se svelo na prvo mesto. Kolateralna šteta su komentatori, posebno Danilo. Vidi se da je na Stanijinoj strani. Ako ti je prioritet dete onda ne biješ nikoga, pa ni oca svog deteta. Je l' se ovako štiti dete? - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić