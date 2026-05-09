Došlo je svima na naplatu: Kačavenda uložila sva sredstva da odbrani Staniju, Janjuš odmah skočio kao oparen (VIDEO)

Haos!

Milena Kačavenda dobila je reč reč kako bi prokomentarisala sukob Aneli Ahmić i Stanije Dobrojević.

- Sezona ludaka i borba za plasmane. Najbolnija je tačka što nema rekaciju. Evo sujetni! Ovaj me blati da sam matora k*rva. Ovo je čista borba za plasman, komentatori će naj*bati. Aneli je ta koja glimi žrtvu. Potencira sama na ovoj priči. Skob između nje i Stanije ne treba da bude sporan. Aneli jeste uvela čitavu priču i porodicu, ali da je bila neka Simonida ne bi. Asmin došao da brani svoju čast i izoštio se iz cele priče sa novom devojkom. Ko je Stanija da kupi kajmak na kraju, j*bi ga došlo na naplatu svima. Aneli kao i uvek potencira. Teodora i Luka nisu dali povratnu. Njoj je jedina drama što joj se dete spominje. Janjuš je skočio da mi oči vadi što sam Sofiju komentarisala da je uzela apre, a on sad napada Staniju, nigde logike nema. Svi se tresu za plasmane! - rekla je Milena.

- Ja kad kažem da se bore zaprvo mesto ona skače, što na nju sad ne skoči - ubacio se Janjuš.

