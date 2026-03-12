AKTUELNO

Zadruga

Udružili snage! Ivan i Kačavenda koriste sva sredstva da zgaze Anđela, pa dobili žestoke povratne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću.

- Daj dokaze Milena! - ponavljao je Anđelo.

- Podrška Anelina vas je stavila za BFF, a za njega nije slala - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Gde ima dima, ima i vatre! Učesnici sve bliži tome da Kačavenda i Maja ne mogu očima da se gledaju: Ovde nije poenta da se ona... (VIDEO)

- Ova žena priča o podrškama... - rekao je Anđelo.

- Ja sam povukla tužbe jer sam čekala da vidim kako će se ponašati prema meni, je l' to druženje iz ineteresa - rekla je Milena.

- Nije bitno što ti potencijalno nećeš vređati Maju, sada si nagovestio ako Maji budeš rekao nešto da znači da si se i sa njom lažno družio - rekao je Ivan.

- Kako se ti ne družiš sad sa Aneli? Šta se promenilo u odnosu Site i Grofice prema tebi? Ti si bio lažan! - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

ISTINA JE, PRIJAVILA SAM GA: Prva izjava Kristine Spalević nakon što je Kristijan dobio zabranu prilaska, otkrila da li je trpela fizičko nasilje

- To što sam ja bio pravi prijatelj Aneli, ne znači da posle kad me izdala ne treba da joj j*bem mater. Ja sam uvek isti, a ti si neko ko taktizira. Ti glumiš ovde lažno prijateljstvo. Lažete svo troje, to je vaše druženje - rekao je Ivan.

- Ti si zbog flaše vina došao do toga da je k*rva - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Takmičari udružili snage da rasture Teodoru i Filipa! Delićeva polako priprema teren za povratak Filipu!? (VIDEO)

Domaći

TAMARIN USB PADA U VODU?! Mina i Asmin udružili snage protiv Anite, pa žestoko udarili na njenu najbolju drugaricu, Aneli dodatno raspalila vatru: Ona

Zadruga

Karambol u cik zore! Bebica čačka mečku, izvređao Sofiju, pa se buni zbog Terzine povratne: Blam me je da se svađam s ovim čvarkom (VIDEO)

Zadruga

JEZIKOM SEKU KAO MAČEM: Kačavenda i Janjuš udružili snage, pa opleli po današnjim ženama! (VIDEO)

Zadruga

Tenzija na vrhuncu: Anastasija ne bira sredstva da pregazi Boru Sanatnu, a Uroš priprema novi pakao! (VIDEO)

Zadruga

K*rvo raspala: Ivan i Aneli brutalno zaratili! On u ceo haos umešao i Anđela, ori se Bela kuća od prozivki (VIDEO)