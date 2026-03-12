Udružili snage! Ivan i Kačavenda koriste sva sredstva da zgaze Anđela, pa dobili žestoke povratne! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću.

- Daj dokaze Milena! - ponavljao je Anđelo.

- Podrška Anelina vas je stavila za BFF, a za njega nije slala - rekla je Milena.

- Ova žena priča o podrškama... - rekao je Anđelo.

- Ja sam povukla tužbe jer sam čekala da vidim kako će se ponašati prema meni, je l' to druženje iz ineteresa - rekla je Milena.

- Nije bitno što ti potencijalno nećeš vređati Maju, sada si nagovestio ako Maji budeš rekao nešto da znači da si se i sa njom lažno družio - rekao je Ivan.

- Kako se ti ne družiš sad sa Aneli? Šta se promenilo u odnosu Site i Grofice prema tebi? Ti si bio lažan! - rekao je Anđelo.

- To što sam ja bio pravi prijatelj Aneli, ne znači da posle kad me izdala ne treba da joj j*bem mater. Ja sam uvek isti, a ti si neko ko taktizira. Ti glumiš ovde lažno prijateljstvo. Lažete svo troje, to je vaše druženje - rekao je Ivan.

- Ti si zbog flaše vina došao do toga da je k*rva - rekao je Anđelo.

Autor: A.Anđić