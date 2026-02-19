Takmičari udružili snage da rasture Teodoru i Filipa! Delićeva polako priprema teren za povratak Filipu!? (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Borisalva Terzića Terzu.

Da li si svestan kolika je Sofijina ljubav prema tebi, mi mislimo da ti njoj ne veruješ?

- Verujem. Je l' trebala da ima reakciju da se baca ovuda?! Sofiji nije drago što smo povezani, ali ima povrenje u mene kao i ja u nju. Znam da nije mogla da spava, jedva čekam da se ovo završi. Ja ne bi pravio problem da ona gubi pare zbog mene. Provodi i Viktor vreme sa nama, sve je u redu - rekao je Terza.

- Mi smo dali imena medvedima, on spava sa Tiarom, a ja sa Despotom. Ja sam imala reakciju i rekla sam šta ne želim da radi. Mnogo mi je drago kad ustanu i kažu da je ovo dečko koji se ponaša kao da ga ne interesuje - rekla je Sofija.

Bebice, zamisli doživiš od ljubavnika svoje devojke: "Veruj meni".

- Ja nisam mogao da verujem. To je blam, rekao sam hiljadu puta i ponovio sam - rekao je Bebica.

- Ovo što se dešava je nerealno. Ja bih voelo da Bebica prelomi i kaže da je dosta da sebe ponižava i da krene drugalije da razmišlja. On se blamira! Ovo je blam! Da idu Teodora i Filip i da Bebica non stop ide za njima, prepolovio se. Ona tebe ne voli, više oseća nešto prema Filipu, on je radi. On sve isto radi, samo je druga osoba - rekao je Janjuš.

- Kad se ovako svađa sa mnom naravno da će izgledati ružno. Po ovim reakcijama mislim da nije prešao preko Filipa, tako mi deluje - rekla je Teodora.

Autor: A.Anđić