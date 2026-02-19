AKTUELNO

Zadruga

Takmičari udružili snage da rasture Teodoru i Filipa! Delićeva polako priprema teren za povratak Filipu!? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Borisalva Terzića Terzu.

Da li si svestan kolika je Sofijina ljubav prema tebi, mi mislimo da ti njoj ne veruješ?

- Verujem. Je l' trebala da ima reakciju da se baca ovuda?! Sofiji nije drago što smo povezani, ali ima povrenje u mene kao i ja u nju. Znam da nije mogla da spava, jedva čekam da se ovo završi. Ja ne bi pravio problem da ona gubi pare zbog mene. Provodi i Viktor vreme sa nama, sve je u redu - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo dali imena medvedima, on spava sa Tiarom, a ja sa Despotom. Ja sam imala reakciju i rekla sam šta ne želim da radi. Mnogo mi je drago kad ustanu i kažu da je ovo dečko koji se ponaša kao da ga ne interesuje - rekla je Sofija.

Bebice, zamisli doživiš od ljubavnika svoje devojke: "Veruj meni".

- Ja nisam mogao da verujem. To je blam, rekao sam hiljadu puta i ponovio sam - rekao je Bebica.

- Ovo što se dešava je nerealno. Ja bih voelo da Bebica prelomi i kaže da je dosta da sebe ponižava i da krene drugalije da razmišlja. On se blamira! Ovo je blam! Da idu Teodora i Filip i da Bebica non stop ide za njima, prepolovio se. Ona tebe ne voli, više oseća nešto prema Filipu, on je radi. On sve isto radi, samo je druga osoba - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad se ovako svađa sa mnom naravno da će izgledati ružno. Po ovim reakcijama mislim da nije prešao preko Filipa, tako mi deluje - rekla je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Haos oko Filipa Đukića? Maja urniše Teodoru zbog Takija, Delićeva misli da je boli nešto drugo! (VIDEO)

Zadruga

Takmičari udružili snagde da rasture prijateljstvo Aneli i Maje! Lavica i mamba dokazale da su neuništive, pa se prvo obračunale sa Asminom: Ima fetiš

Domaći

TAMARIN USB PADA U VODU?! Mina i Asmin udružili snage protiv Anite, pa žestoko udarili na njenu najbolju drugaricu, Aneli dodatno raspalila vatru: Ona

Zadruga

Ovim dokazala da nije imuna na Filipa?! Anita dozvolila Filipu da joj se približi, pa svu krivicu svalila na Luku: Tenzija samo raste! (VIDEO)

Zadruga

Asmin Durdžić ponovo raspalio vatru! Takmičari udružili snage da otvore Viktoru oči, ubeđeni da Mina ima skrivene emocije prema Alibabi! (VIDEO)

Zadruga

Svim silama pokušava da se opere: Teodora na stubu srama, takmičari provalili kako je zakuvala sukob Bebice i Filipa! (VIDEO)