Karambol u cik zore! Bebica čačka mečku, izvređao Sofiju, pa se buni zbog Terzine povratne: Blam me je da se svađam s ovim čvarkom (VIDEO)

Haos!

Darko Tanasijević podigao je Nenada Macanovića Bebicu, kako bi prokomentarisao odnos Sofije Janićijević i Terze.

- Šta misliš o Sofijinom ponašanju, da li se ona sprda sa Milanom, šta ona od Terze pravi - pitao je Darko.

- Ona misli da se sprda i sa jednim i sa drugim, a ne zna koliko je glupa. Sećaš se, 44 puta je ona spomenula vikendicu, kako bi on došao na vikendicu. Bili smo zajedno u toj emisiji gde su bili šokirani, nikakve nameštaljke nisu bile. Karić je rekao da ga je Terza zvao na pauzi, rekao je da ga to ne intresuje. Ova Terzina glupa priča o tome da se ljubav vratila i to - rekao je Bebica.

- Kako se Teodori vratila ljubav posle ležanja sa Filipom - pitao je Terza.

- Teodora nikada nije rekla da ju je prošlo, a naravno da je Sofiju prošlo. Imao je veliku ljubav prema Mini i pravio je haos, pa mu se odjednom vratila emocija. Ona kretenka glavata je debelo smeće , a ovaj bizgov iz Bosne sa planine, vrlo sam jasan što se svega tiče - rekao je Bebica.

- Svaki dan ću da ti je*em mamuu i tebi i Teodori, smeće debelo...Zamisli ovaj mu tu*a ribu u izolaciji, još burmu ponela, Filip rekao Teodori da prdne, njoj burma ispala. Blam me je da se sa ovim debelim čvarkom raspravljam, ćuti tu keru jedan, pitu od go*ana ne možeš da napraviš - urlao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić