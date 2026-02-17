Matora na stubu srama: Zbog izdaje Janjuša popila osudu takmičara, Bora skočio kao oparen da je ponizi! (VIDEO)

Haos u Eliti!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a voditelj emisije je dao reč Mileni Kačavendi.

- Ne smatram da je bilo tako dramatično, ali kad ga slušam ima pravo da se ljuti. Svi komentarišu Matoru i mene, ali njena majka je prva osoba koju sam videla na sahrani moje majke. Nikad ne mogu da zaboravim kad sam ušla prvi ponedeljak i kad je ona smećarka (Aneli) mene pitala gde su mi suze. Možda je ovo ono da ćemo svi da dođemo na tapet i da će on svima da se sveti. Nakon njenog nastupa u osmici jasno je da on ne želi njene komentare i da ima neku vrstu mrženje - rekla je Kačavenda.

- Matora, ne sećam se da je Kačavenda ovako komentarisala - dodao je Milan.

- Pričale smo i rekla je da je rekao da se sveti ljudima i da misli da nisam ništa loše rekla i da ga ja nisam vređala - rekla je Matora.

- Možda sam ja lud, ne znam - rekao je Janjuš.

- Ja sam se na nominacijama nadovezala na Terzu i rekla da se slažem. Komentarisala sam da mislim da Asmin nije preterao za Janjuša jer su drugari, a sviđa mu se Maja - rekla je Matora.

- Iz čista mira si rekla: ''Ajde sad svi da komentarišemo Janjuša'' - rekao je on.

- Da, u smislu drugarstva jer se pričalo. Ja se osećam da trebam da ga komentarišem, jesam kriva za tu stvar, ali sad ispada nešto peto - rekla je Matora.



- Vidi se u tebi žar što njega ne komentarišu negativno - rekao je Uroš.

- Nije istina, više komentarišem Maju i Aneli, a s Majom sam baš dobra. Mene Bora i dan danas pecka, a njemu niko ne zamera. Ja imam u sebi to da sve prokomentarišem - rekla je Matora.

- Slažem se s Janjušem, nisu ovo lične frustracije. Ti nisi realna, moraš da razumeš. Ne uvrediš nikoga, ali si unesrećila porodicu jednu. Loš si čovek, to moraš da shvatiš - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić